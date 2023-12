Roma tenta manter invencibilidade de cinco partidas na Serie A

Em grande fase no Campeonato Italiano, a Roma retorna a campo para mais um compromisso e dessa vez para enfrentar a Fiorentina em casa neste domingo (10), em confronto direto pela 15ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os Giallorossi aparecem na quarta posição com 24 pontos somados e também tentam se firmar no G4 do competição nacional ainda neste fim de semana.

No entanto, a Roma também busca manter sua invencibilidade de cinco jogos no Campeonato Italiano. Durante esse período, o time comandado pelo técnico José Mourinho conquistou quatro vitórias e apenas um empate.

Porém, o último revés dos romanos na competição, foi justamente contra a Internazionale por 1 a 0, através da 10ª rodada, no Giuseppe Meazza.

Desde então, os Giallorossi nunca mais foram derrotados no Campeonato Italiano e seguem firmes e fortes em busca de uma vaga direta para a fase de grupos da Champions League da próxima temporada.

Além disso, a Roma também possui o segundo ataque mais positivo da Lega Serie A, com 27 gols marcados e só perdendo apenas para a Internazionale, que tem 33.

Antes do duelo contra a Fiorentina, os romanos buscam vaga às oitavas de final da Europa League, diante do Sheriff nesta quinta-feira (14), pela última rodada do Grupo G, às 17h, dentro de seus domínios.

Para conseguir esse objetivo, a Roma precisa torcer para um tropeço do Slavia Praga, que ainda entra em campo contra o Servette em casa.

Roma terá força máxima contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano

Diante da Fiorentina, o técnico José Mourinho deverá escalar a Roma com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição neste domingo pelo Campeonato Italiano.

Em contrapartida, os Giallorossi terão que prescindir de alguns jogadores, como nos casos de Marash Kumbulla, Tammy Abraham e Chris Smalling, que seguem machucados e ficam fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Além deles, a Roma ainda corre o risco de perder o zagueiro Gianluca Mancini, que está pendurado com quatro cartões amarelos. Caso que seja advertido, o defensor será desfalque contra o Bologna na próxima rodada do Scudetto.