Ex-Fortaleza, Tiago Orobó termina temporada como artilheiro e líder de participações em gols na K-League 1

O atacante Tiago Orobó tem muito o que comemorar neste final de ano.O brasileiro, que defende o Daejeon Citizen, da Coreia do Sul, foi um dos principais nomes da temporada no país. Tiago marcou 17 gols na temporada, sendo um dos artilheiros da competição, junto com o coreano Joo Min-kyu. Além da artilharia, Orobó também foi vice-líder em assistências para gols dos seus companheiros, sete passes ao todo. O atacante foi o jogador com mais participações em gols em toda a competição, 24 gols do Daejeon tiveram o toque do brasileiro, seja com gol ou assistência. Orobó avaliou a temporada.

“Foi um ano especial na minha carreira. Ser artilheiro de uma competição nacional de primeira divisão é especial para qualquer atleta. Graças a Deus, com o apoio dos meus companheiros, pude fazer gols que ajudaram a equipe e me ajudaram a estar entre os primeiros na artilharia. Além dos gols, pude contribuir com algumas assistências. Sempre que entro dentro de campo o meu pensamento é de ajudar a minha equipe a sair com a vitória, seja com gol assistência ou de qualquer outro jeito”, disse.

Essa é a segunda temporada de Tiago Orobó na Coreia. Em 2022, o brasileiro já havia sido vice-artilheiro da K-League 2, quando defendia o Gyeongnam. Orobó falou sobre o seu período no futebol coreano e analisou a temporada feita pelo Daejeon.

“Estou muito feliz aqui na Coreia, é um país que acolhe muito bem os estrangeiros e a torcida tem um respeito e carinho muito grande por mim, isso é muito bom. O nosso time fez uma campanha segura, o clube havia conseguido o acesso na última temporada, então entrava para permanecer na primeira divisão e conquistamos isso com larga vantagem. Até chegamos a brigar pelo playoff do título, mas no final asseguramos a permanência com muitas rodadas de antecedência e isso mostra que fizemos um grande trabalho”, concluiu.

Nas duas temporadas na Coreia, Tiago Orobó disputou 76 jogos, marcou 37 gols e deu 11 assistências. Ao todo, foram 48 participações em gols.