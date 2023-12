Em boa fase no Augsburg, Iago comenta sobre polivalência: "Sempre disposto a fazer a função que o treinador pedir"

Em uma noite extremamente fria na WWK Arena, com temperaturas atingindo -12 graus Celsius, o Augsburg proporcionou um caloroso motivo para celebração aos seus torcedores e, em especial, aos brasileiros da cidade. O time local venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, com uma atuação memorável que estendeu sua sequência invicta para seis partidas, algo que não acontecia há quase quatro anos.

O jogo começou com um gol espetacular de Frederik Jensen aos 35 minutos, fruto de um chute potente na parte superior da rede após uma assistência precisa de Demirovic. Mas o grande destaque da noite foi o brasileiro Iago. Originalmente um lateral-esquerdo, Iago atuou como ponta esquerda durante os 90 minutos, mostrando grande habilidade em pressionar a defesa adversária. Essa versatilidade, promovida pelo técnico Jess Thorup, tem sido fundamental para o Augsburg, com Iago se tornando um verdadeiro "décimo segundo jogador" da equipe.

O momento de glória para Iago e para os brasileiros em Augsburg veio aos 58 minutos. Com um controle de bola impressionante, ele marcou o segundo gol para o Augsburg, escolhendo com precisão o canto superior direito do gol. O mais surpreendente é que, apesar de ser canhoto, Iago realizou esse feito com sua perna direita, demonstrando um talento notável.

O Augsburg ainda teve outras oportunidades para ampliar, incluindo um pênalti desperdiçado por Demirovic e uma chance cara a cara perdida por Michel. Entretanto, um momento inesperado ocorreu aos 78 minutos, quando um ex-jogador do Augsburg, Philip Max, acabou marcando um gol contra. Em um cruzamento, a bola desviou infelizmente no calcanhar do goleiro do Augsburg, Finn Dahmen. Max, demonstrando respeito por sua antiga equipe, não comemorou o lance.

A vitória, apesar do gol contra, foi merecida e celebrada efusivamente pelos torcedores, que se aqueceram com o desempenho da equipe em meio às condições congelantes. O FC Augsburg segue mostrando sua força na Bundesliga, e com jogadores como Iago, a esperança permanece viva para os próximos desafios.

"Fiquei muito feliz em marcar o gol, mas em relação a carreira na Europa eu nem fico pensando nisso, eu só penso em jogar e fazer o meu melhor para ajudar o meu time", disse Iago, sobre o gol marcado, em entrevista a Vavel Brasil.

Revelado pelo Internacional, o lateral Iago vem se destacando no futebol europeu. Jogador do Augsburg, o brasileiro se destaca pela polivalência dentro de campo para exercer diversas funções táticas.

Em entrevista a Vavel Brasil, o lateral, que faz parte da Seleção Kicker da Rodada da Bundesliga, compartilhou um pouco da importância de executar diferengtes papéis dentro de campo para atuar nos grandes polos do futebol mundial.

"Ah, eu estou sempre disposto a fazer a função que o treinador pedir. Com Jess Thorup, já treinei como terceiro zagueiro, ponta esquerda e como ponta direita com o antigo treinador, Enrico Maßen. Acho que assim consigo ajudar minha equipe em diversas funções. Claro que eu tenho a minha posição de preferência e de origem, que é a lateral esquerda, com mais ultrapassagem e muita velocidade. Foi jogando como lateral que eu cheguei onde estou, mas, caso o treinador precise, consigo atuar em outras posições tranquilamente. O mais importante para mim é estar sempre à disposição e pronto para jogar"

Se destacando na posição de lateral no futebol alemão, Iago comentou também suas expectativas para a temporada e sobre uma possível convocação para defender a Seleção Brasileira.

"Eu sou muito tranquilo com isso. Costumo dizer que tudo acontece pelo nosso esforço, e eu continuo trabalhando firme para colher os frutos do meu trabalho em silêncio. Todo jogador sonha em ter uma oportunidade na seleção, e comigo não é diferente. Estamos numa fase de reformulação, e me sinto pronto para, se surgir uma oportunidade, apresentar um bom trabalho", finalizou.