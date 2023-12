Milan busca manter o embalo das duas últimas partidas pela Série A

Para se manter no G4 do Campeonato Italiano, o Milan entra em campo novamente pela competição e o desafio dessa vez será contra o Atalanta neste sábado (9), em confronto válido pela 15ª rodada, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os rossoneros se mantém firmes na terceira colocação com 29 pontos somados e buscam encostar nos líderes para sonhar com o título do Scudetto, que não vem desde a temporada 2021/22.

Dessa forma, o Milan também tenta manter o mesmo embalo dos dois últimos jogos do Campeonato Italiano. Durante esse período, os rossoneros derrotaram a Fiorentina e o Frosinone, respectivamente.

Além disso, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli também segue na caça da Internazionale, que lidera o Scudetto com seis pontos de vantagem sobre o arquirrival.

Porém, o último revés do Milan no Campeonato Italiano, foi para a Udinese por 1 a 0, pela 11ª rodada. Desde então, os lombardos nunca mais perderam na competição e seguem alçando voos mais altos na temporada.

Atuando como visitante, o time rossonero possui a quarta melhor campanha fora de casa pela Lega Serie A, com quatro vitórias, dois empates e apenas um derrota em sete jogos.

Antes de enfrentar a Atalanta no Campeonato Italiano, o Milan terá uma missão complicada na próxima quarta-feira (13) contra o Newcastle pela última rodada do Grupo F da Champions League, às 17h, no St. James' Park.

No entanto, os rossoneros precisam da vitória contra os ingleses para se classificar às oitavas de final da Champions e torcer por um tropeço do PSG, que enfrenta o Borussia Dortmund fora de casa.

Milan terá os retornos de Giroud e Rafael Leão contra a Atalanta nesta rodada

Diante da Udinese, o Milan terá o retorno do atacante Olivier Giroud que cumpriu suspensão nos dois últimos jogos, após ser expulso contra o Lecce, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano.

Além de Giroud, os rossoneros também contarão com a volta de Rafael Leão, que está recuperado de lesão, mas deve começar a partida no banco de reservas.

Em contrapartida, o Milan terá os desfalques de Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Marco Pellegrino e Mattia Caldara, que estão no departamento médico.