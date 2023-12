Bayern é goleado pelo Frankfurt e se distancia da liderança da Bundesliga

Neste sábado (9), o Bayern de Munique sofreu um duro golpe no Campeonato Alemão, ao ser goleado fora de casa para o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, através da 14ª rodada, no Deutsche Bank Park.

Os gols da partida foram marcados por Omar Marmoush, Dina (2x), Hugo Larsson e Ansgar Knauff para os mandantes, enquanto Joshua Kimmich descontou para o Bayern.

Com o resultado, o Frankfurt assumiu a sétima posição nos 21 pontos somados e se aproximou da zona de classificação para a Champions League.

Por outro lado, o Bayern se manteve na segunda colocação do Campeonato Alemão e também perdeu a chance de assumir a ponta nesta rodada.

Além disso, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel pode ver o Leverkusen disparar cada vez mais na liderança, em caso de vitória sobre o Stuttgart no fim de semana.

Dessa forma, o Eintracht Frankfurt também conseguiu se recuperar de duas derrotas consecutivas nos últimos jogos e se consolidou de vez na parte intermediária do Campeonato Alemão.

Em contrapartida, o Bayern teve sua invencibilidade quebrada na Bundesliga e corre o risco de ser ultrapassado para o Stuttgart, que pode assumir a vice-liderança na rodada.

Frankfurt não toma conhecimento do Bayern e goleia o rival com facilidade por 5 a 1

Mesmo atuando como mandante, o Eintracht Frankfurt foi bastante superior que o Bayern durante a primeira etapa e inaugurou o marcador aos 12 minutos com Marmoush, que aproveitou bate-rebate na área para fazer a 1 a 0.

Após abrir o placar, o Frankfurt continuou pressionando o Bayern e ampliou sua vantagem aos 31 com Ebimbe, que recebeu passe na entrada da área e tocou na saída de Neuer, que falhou no lance.

Cinco minutos depois, o Eintracht chegou ao terceiro gol e dessa vez com Larsson, que fez fila na defesa adversária e tocou por baixo do goleiro alemão.

Mesmo em desvantagem, o Bayern de Munique ainda conseguiu diminuiu o placar com Kimmich, que bateu na entrada da área para dar esperanças ao torcedor bávaro na etapa final.

Na volta para o segundo tempo o Eintracht Frankfurt voltou melhor e fez mais um gol e novamente com Ebimbe, que tabelou com Chaibi e finalizou com tranquilidade para fazer o quarto gol da partida.

Antes do apito final, o Frankfurt ainda decretou a goleada com Knauff, que recebeu bom passe de Marmoush e bateu no canto esquerdo sem chances de defesa para Neuer.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Leverkusen, o Frankfurt terá um compromisso no meio de semana contra o Aberdeen nesta quinta-feira (14), pela sexta rodada do Grupo G da Conference League, às 14h45 (horário de Brasília), no Pittodrie Stadium.

Do mesmo modo, o Bayern retorna a campo nesta terça-feira (12) e dessa vez para enfrentar o Manchester United pela Champions League, através da última rodada da fase de grupos, às 17h, no Old Trafford.