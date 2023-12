Freiburg conquista importante vitória diante do Wolfsburg

Wolfsburg recebeu o Freiburg na Volkswagen Arena e certamente não esperava sair sem o triunfo em seus domínios.

O duelo, desde o começo, tendeu ao lado do time visitante, que se mostrou mais capacitado do que o time da casa durante os 90 minutos.

As principais chances de gol criadas pelo Wolfsburg saíram em desencaixes da marcação do Freiburg, mas mesmo assim não puderam converter as chances para abrir o placar.

O gol da vitória saiu dos pés de Michael Gregoritsch, aos 19 minutos do segundo tempo. O gol saiu em sobra de jogada área, a qual o meia austríaco converteu voleio simples no canto do goleiro Koen Casteels.

Wolfsburg chega na sua oitava derrota na Bundesliga, tendo somado 16 pontos em 14 jogos até aqui. Já o Freiburg chega na sua sexta vitória, chegando aos 21 pontos em 14 jogos e ocupando a 8ª colocação do campeonato.

Os lobos voltam a jogar sábado (16), diante do Darmstadt, pela Bundesliga. Já o Freiburg retorna a campo na quinta-feira, diante do West Ham, pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa. Voltam a campo pela Bundesliga no domingo, diante do Colônia.