Liverpool vence o Crystal Palace de virada em dia histórico para Salah

Neste sábado (9), o Liverpool viajou até Londres para enfrentar a equipe do Crystal Palace no Selhurst Park Stadium. Em uma tarde fria e nublada na capital, a partida foi válida pela 16ª rodada do campeonato inglês, onde o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp venceu por 2 a 1, de virada, a equipe da casa.

Os Eagles saíram na frente com Mateta de pênalti, mas Mohamed Salah iniciou a remontada dos visitantes e Elliot decretou mais três pontos para o novo líder do momento na Premier League.

Intensidade e Alisson decisivo

Na primeira etapa, as duas equipes colocaram muita força física e vontade dentro de campo, o que deixou o jogo pegado. O Liverpool controlava a posse de bola, mas o time da casa empurrado pela torcida, chegava diversas vezes no contra-ataque, mas Alisson fez defesas milagrosas, o goleiro brasileiro voltou de lesão neste jogo e mostrou que é uma peça fundamental para os Reds.

Foto: Divulgação/Liverpool

Emoção até o fim

Na volta do intervalo, os técnicos decidiram fazer algumas mudanças, Roy Hodgson colocou o francês Mateta para alterar o destino da partida. Assim, pouco tempo depois de sua entrada, ele sofre um pênalti e abre placar aos 57 minutos para os Eagles.

Então, o Liverpool a princípio não conseguiu reagir, sem criatividade e poder para empatar. Com o resultado, estava perdendo a chance de ultrapassar o Arsenal. Porém, os Eagles perdem Jordan Ayew expulso e um minuto depois, Mohamed Salah faz história em Londres, aos 76 minutos, o egípcio marca o seu 200º gol pelo clube e empata o jogo.

Uma lenda do Liverpool. O Rei do Egito. 👑 pic.twitter.com/Bd80jUmBew — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) December 9, 2023

Os Reds não pararam por aí, o treinador alemão decidiu pressionar até o fim, já que estavam com um jogador a mais. Portanto, nos acréscimos, Elliot marca o segundo gol, virando a partida e deixando o Liverpool no topo da tabela do campeonato inglês.

Foto: Divulgação/Liverpool

Classificação e próximos jogos

Até o momento, o Liverpool é o novo líder da Premier League com 37 pontos, mas isso pode mudar caso o Arsenal vença o Aston Villa hoje. O Crystal Palace vive situação contrária, o clube londrino ocupa a 15ª colocação e não venceu nenhum dos últimos 5 jogos da liga.

Os Reds têm um compromisso pela Europa League no meio da semana, e visitam o Union da Bélgica na quinta-feira (14). Diferentemente, os Eagles não disputam nenhuma competição europeia nesta temporada. Sendo assim, jogam no próximo sábado (16) contra o Manchester City fora de casa pela liga.