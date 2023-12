Atlético de Madrid vence Almería, com fim de jejum de Correa

Na rodada 16 da LaLiga, o Atlético de Madrid e Almería se enfrentaram, no estádio Civitas Metropolitano. O time da casa precisando recuperar suas energias, após a derrota para o Barcelona, e nada melhor do que encarar o último colocado para reascender na disputa. Com mais essa derrota, dessa vez para a equipe de Madrid por 2 a 1, Almería encara a décima segunda derrota na competição.

Nomes de grife

A constância do Atlético na primeira etapa foi envolvente, e dinâmico. Com valorização da posse de bola, em um coletivo amassador, a equipe manteve calma, e conseguiu com facilidade avançar a grande área, se infiltrando entre a linha defensiva da Almería, que pouco conseguiu fazer. Afinal, não é fácil parar um ataque com 5 homens de frente com tanta habilidade. Morata, Griezmann e Correa, criaram oportunidades desde o minuto inicial. Aos 6’ em uma tentativa de voleio, o camisa 7, Griezmann consegue balançar a rede, mas após revisão do var, impedimento marcado. Era apenas o começo, os Rojiblancos tentavam responder com transição direta, lançamentos, e reagir a base do contra-ataque, contudo, eram interceptados antes de apresentar qualquer perigo. O primeiro gol saiu dos pés do Morata, muito bem posicionado fica cara a cara com o goleiro, consegue dribla-lo, e com toda frieza manda pro fundo da rede.

A partida estava propícia para o Atlético, em busca de quebrar barreiras, o tão experiente camisa 10, Correa, aproveitou disso e pôs fim no seu jejum, buscando recuperar o nivelamento. 2 a 0 ao fim dessa etapa.

Segundo tempo movido pelo psicológico, e reação da Almaría

Ao começo do segundo tempo, substituições já começaram a aparecer, com jogo dito como ganho, e buscando poupar alguns jogadores, a nova etapa começou com Almería pressionando e buscando reação, com Léo Baptistão e Arribas sendo bem acionados.

A equipe ganhou forças para novas tentativas. Em contrapartida o Atleti tinha dificuldades para explorar seu ataque, e em muitos momentos sua defesa deixou a desejar. Os minutos restantes custaram, aos 62’ Léo Baptistão dispara o rebote no canto direito, estando muito bem posicionado, e sem qualquer marcação, livre e de cara pro gol, não precisou de muito, um toque foi o suficiente para reascender o jogo.

Substituições foram necessárias para a adequação do jogo entre os times. E apesar de algumas emoções ao longo dos minutos, o placar encerra em 2 a 1, Atlético de Madrid vence e se embola ainda mais na LaLiga.

Próximos desafios

Diante da Champions League, Atlético de Madrid enfrenta a Lazio, no dia 13 às 17h. É só volta a enfrentar no liga espanhola, 16 às 12h15 onde enfrenta o Bilbao.

Disputando apenas a LaLiga, Almería enfrenta Mallorca, às 17 às 10h, e segue na busca por sair da última colocação.