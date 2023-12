Girona faz quatro, vence Barcelona e volta a liderança de LaLiga

O pequeno Girona encanta mais uma vez. A equipe derrotou neste domingo (10), por 4 a 2, o fortíssimo Barcelona comandado por Xavi Hernández, na casa atual do adversário, o Estádio Olímpico de Barcelona, já que o Camp Nou está em reforma. Os gols do derrotado foram feitos por Robert Lewandowski e Ilkay Gundogan. Os tentos da surpresa do campeonato, foram dos seguintes jogadores: Artem Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valery Fernandez e Cristhian Stuani.

Após a vitória, o girona chegou a 41 pontos e assumiu a liderança de LaLiga, na frente do Real Madrid com 39 pontos. O Barcelona ficou estacionado nos 34 pontos e caiu uma posição ficando em 4º lugar no campeonato. O 3º colocado voltou a ser o Atlético de Madrid que venceu na rodada e foi aos mesmos 34 pontos, mas com uma vitória a mais.

O jogo

A equipe da casa começou com tudo e fez pressão durante os primeiros dez minutos não deixando o Girona jogar. Porém, pouquíssimo tempo depois, aos 12 minutos, em contra ataque rápido pela direita, o time visitante chegou ao seu primeiro gol com Dobvyk, que recebeu no meio da área e chutou, a bola tocou na trave e entrou carinhosamente no fundo da rede.

Pouco tempo depois do belo gol dos visitantes o Barcelona empatou, aos 19 com Lewandwski de cabeça, após cobrança de escanteio de raphinha. O jogo voltou a ficar mais pendente para a equipe da casa que tinha as rédeas da partida com bom toque de bola no meio campo.

Mas a alegria barcelonista durou pouco e o Girona resolveu voltar a gostar do jogo, após uma sequência de falhas de marcação dos atletas da casa, que deixaram os adversários tocarem melhor a bola e pensarem mais o jogo. Com isso, chegou a seu segundo gol, aos 40 Miguel com confiança rebeu a bola do lado esquerdo do ataque, entrou na área e driblou dois zagueiros para mandar um chute forte no ângulo, que morreu no fundo da rede era o 2 a 1 e uma tranquilidade para os vistantes irem para o intervalo.

No segundo tempo do jogo parecia que as duas equipes queriam o jogo. era ataque lá e cá. estava frenético. até que aos 80 o Girona decretou que venceria o jogo com um gol que começou com o goleiro lançando a bola pro ataque achando o pivo que fez o toque para Valery driblar um macador o colocar graciosamente a bola no fundo da rede do Barcelona.

Já nos acréscimos do jogo aos 92 o time da casa diminuiu depois de um bonito giro de Gundogan para cima do marcador chutando no angulo oposto. Era o 3 a 2 e parecia que iria ficar desse jeito, até que em contra ataque aos 95 o Girona fechou o placar com um gol de stuani após cruzamento na pequena área.

Sequência

O Girona tem como sua próxima partida o Alavés, em casa na segunda (18), às 17H, pela 17ª rodada de LaLiga. já o Barcelona pega o Antwerp,fora de casa pela última rodada da fase de grupo da Champions League, na quarta-feira(13), as 17H.