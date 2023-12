Pedro Naressi projeta confronto direto do Ludogorets valendo vaga no mata-mata da Conference League

Na próxima quinta-feira (14), o Ludogorets, da Bulgária, tem um confronto importante, pela última rodada da fase de grupos da Conference League. A equipe recebe o Nordsjælland, da Dinamarca, em duelo direto por um lugar no mata-mata da competição europeia, às 14h45 (horário de Brasília). O volante Pedro Naressi deve estar mais uma vez à disposição do time para a partida.

Pedro já atuou em mais de 60 jogos pelo Ludogorets, e conquistou a Liga, e a Copa da Bulgária em 2023. O volante, que teve passagens no Brasil por Ceará, Sport e Red Bull Bragantino, projetou o duelo contra o Nordsjælland, e espera que o time possa sair do confronto classificado.

"Vai ser uma final. Quem ganhar está garantido na próxima fase, e é um jogo importante, por ser o último aqui antes da pausa de inverno. Tem a cara de um jogo decisivo, que pode ditar a segunda metade da nossa temporada. A expectativa é de fazermos um grande jogo, sabendo do grande time do outro lado, mas que temos condições de fazer o nosso melhor e sair com a vitória, e a classificação", disse Pedro.

O Ludogorets atualmente é o 2º colocado do Grupo H da competição com nove pontos, ao lado do Fenerbahçe, enquanto o Nordsjælland lidera a chave com 10 pontos. O time búlgaro precisa de uma vitória simples para confirmar a classificação.

Pedro também falou sobre a disputa acirrada pela classificação no Grupo H, e destacou a recuperação que o Ludogorets teve na competição após a virada do turno, com duas vitórias seguidas. O jogador esteve em campo em todas as partidas do time na Conference League.

"Sem dúvidas é o grupo mais equilibrado da Conference deste ano, podendo um time com 10 pontos, ficar de fora da próxima fase. Emplacamos duas grandes vitórias que nos deram condições de decidir a vaga como mandante, dependendo apenas de nós. Acredito que nossa recuperação se deu muito pela forma que começamos a jogar, no nosso foco e na nossa preparação jogo a jogo", completou o volante.