Real Sociedad empata sem gols com Inter de Milão e garante primeiro lugar no Grupo D da Champions

No encerramento da fase de grupos da UEFA Champions League nesta terça-feira (12), a Real Sociedad segurou empate sem gols diante da Inter de Milão no Giuseppe Mezza e garantiu a primeira colocação do Grupo D.

Real Sociedad não sofreu sustos durante primeiro tempo

Mesmo com a necessidade da vitória para garantir o primeiro lugar na fase de grupos da Champions, o técnico Simone Inzaghi tomou a discutível decisão de poupar alguns dos principais jogadores do elenco dando prioridade ao duelo contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo com poucas chances de gol para os dois lados, com os italianos tendo a melhor oportunidade no voleio de Mkhitaryan. A equipe de Alguacil teve mais posse de bola, mas não conseguiu fazer o goleiro Sommer trabalhar.

O momento de maior ação ocorreu aos 38. Thuram dançou em cima da marcação da Real Sociedad e encontrou Sanchez com muito espaço dentro da área para acionar Mkhitaryan livre na pequena área com um voleio que terminaria num gol sensacional, só que Traore impediu o gol em cima da linha de forma espetacular.

A Real Sociedad teve apenas 0.05xg (expected goals) durante todo o primeiro tempo mesmo com 66.7% da posse de bola. Enquanto isso, a Inter conseguiu cinco finalizações, mas nenhum chute no alvo.

Inter melhorou no segundo tempo e quase conseguiu a vitória

Diferentemente da etapa inicial, a Inter de Milão saiu mais para o jogo e tentou dominar a posse de bola com 59% nos primeiros dez minutos, com a Real Sociedad tentando evitar chances maiores de perigo na bola rolando com faltas.

A Inter esbarrou nas linhas montadas no campo defensivo e a Sociedad conseguiu a melhor oportunidade de gol em cobrança de escanteio. Kubo acertou uma cabeçada dentro da pequena área, mas a bola parou nos pés de Oyarzabal, que chutou em cima do goleiro Sommer.

Na sequência, a Real Sociedad teve um pênalti a favor aos 30 minutos do segundo tempo depois que Kubo caiu dentro da área após contato com Mkhitaryan, só que o VAR chamou e o árbitro modificou a marcação para falta a favor da Inter de Milão.

A chance final de gol veio nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo. Após lançamento na área, Barella aproveitou sobra de fora da área e lançou na segunda trave para Martinez chutar de primeira, só que a bola saiu por cima do gol e a Inter fechou o grupo sem a esperada liderança.

Tabela

Com o resultado, as duas equipes fecharam suas campanhas com 12 pontos, mas a Real Sociedad permaneceu na liderança devido a vantagem no confronto direto sobre a Inter. O Benfica garantiu o terceiro lugar no confronto contra o RB Salzburg e participará dos playoffs da UEFA Europa League.

Sequência

A Inter voltará a campo em duelo fora de casa contra a Lazio pelo Campeonato Italiano. Enquanto isso, a Real Sociedad terá pela frente o Betis, em casa, na sequência de La Liga. Os dois jogos serão realizados no próximo domingo (17).