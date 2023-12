Real Madrid vence o Union Berlin no fim da partida e termina a fase de grupos com 100% de aproveitamento

Na tarde desta terça-feira (12), o Real Madrid venceu o Union Berlin por 3 a 2, no estádio An der Alten Försterei, pela 6ª rodada do Grupo da Champions League. Mesmo com os espanhóis dominando a partida, foi a equipe alemã quem saiu na frente do placar. Joselu virou para o time madrilenho, com um desses sendo com passe de Rodrygo. Apesar disso, o Union Berlin até conseguiu empatar, mas Ceballos conseguiu fazer mais um para os merengues.

Real domina, mas Union Berlin é fatal

Logo no primeiro minuto, Behrens ficou de cara para o gol e finalizou para grande defesa de Kepa. O Real Madrid, apesar de jogar fora de casa, mostrou estar muito confortável dentro de campo. Em uma troca de passes aos nove, Lucas Vasquez encontrou Jude Bellingham, o meia driblou o zagueiro e bateu de canhota para o goleiro defender.

Aos 18 minutos, Fran Garcia cruzou para Joselu, que cabeceou no travessão. Aos 42, Gosens tocou errado e deixou Joselu de frente para o gol, o centroavante tentou chutar de trivela, mas mandou para fora.

Já aos 43 minutos, Diogo Leite colocou o braço na bola e o árbitro marcou pênalti para o Real Madrid. O croata Luka Modric foi para a bola e bateu no meio, mas o goleiro Frederik Rønnow defendeu com os pés. O goleiro dinamarquês lançou para o ataque, Alaba se enrolou sozinho, e Kevin Volland apareceu sozinho para abrir o placar.

Contestado, Joselu aparece para salvar o Real Madrid

Na volta do intervalo, o Real Madrid continuou pressionando. Aos 10 minutos, Bellingham cruzou na área para Rodrygo, que cabeceou firme, mas o goleiro Rønnow fez uma defesa sensacional. Até que aos 15, Rodrygo pegou a bola pela direita, levou para linha de fundo e cruzou para Joselu cabecear e deixar tudo igual. E aos 26 minutos, Fran Garcia subiu pela esquerda e cruzou para Joselu, de cabeça novamente, para virar o placar.

Foto: Divulgação/Real Madrid

Final termina eletrizante com mais dois gols

Mas aos 39 minutos, a bola ficou dividida na entrada da área, Alex Král chutou de primeira e a bola foi no cantinho do Kepa para empatar para o Union Berlin novamente. Aos 42, Kross recebeu de Bellingham na entrada da área e bateu forte para Rønnow defender mais uma vez. Aos 43 minutos, Bellingham tocou para Dani Ceballos, que chutou de direita, a bola desviou e foi no cantinho para deixar o Real Madrid na frente mais uma vez.

Foto: Divulgação/Real Madrid

Classificação e próximos jogos

A vitória deixa o Real Madrid com 100% de aproveitamento na fase de grupos, vencendo todas as seis partidas. O time merengue agora retorna o seu foco na La Liga, onde está na 2ª posição com 39 pontos, apenas dois atrás do líder Girona. A próxima partida será contra o Villarreal, neste domingo (17), às 17h (horário de Brasília).

Por outro lado, o Union Berlin na sua primeira participação da Champions League, termina a fase de grupos na última posição, sem pontuar, e não disputa sequer a Europa League. A equipe agora foca no resto da temporada, sobretudo na Bundesliga, onde vai enfrentar o Bochum em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, neste sábado (16), às 11h30.