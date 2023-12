Napoli vence Braga e consolida vaga nas oitavas da Champions

O Napoli venceu o Braga por 2 a 0 nesta terça-feira (12), no Estádio Diego Armando Maradona pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Com a vitória o Partenopei finaliza como vice do grupo C acumulando 10 pontos no total, 8 pontos a menos que o líder Real Madrid.

Um gol sem esforço

Nos primeiros nove minutos do primeiro o Napoli abriu o placar por 1 a 0, entretanto quem marcou o gol foi o zagueiro turco da equipe portuguesa, Serdar Saatçi, após Matteo Politano tentar encaixar cruzamento dentro da área e chega rasteira, fazendo com que o turco tocasse para o próprio gol.

O mais impressionante da partida foi que o clube italiano, até seus 31 minutos de jogo, não havia feito uma finalização, nesse período o Braga já tinha feito 5 finalizações e quatro delas ao gol.

Aos 33 minutos, o brasileiro Natan faz grande jogada driblando três adversário na ponta e encontrando Victor Osimhen livre, o qual marca um gol de sorte já que pegou a bola de mal jeito mas Matheus Magalhães deixa ela escapar e o nigeriano a protege para que pudesse entrar.

Os Arsenalistas mostraram um jogo incrível, totalmente organizado taticamente, procurando passes rápidos e bem executados com finalizações na boca da área, a pressão fez grande diferença na maneira de jogar, não fizeram um jogo ruim, os dois gols que sofreram um golpe de azar.

Os Azzurri mesmo sem a bola souberam encaixar suas chances de gol, conseguindo deixar um placar mais relaxado para a equipe italiana.

Lutar para sobreviver

Além da derrota do Braga, a vaga para a UEFA Europa League também se viu ameaçada com a vitória do Union Berlin por 1 a 0 sobre o Real Madrid no primeiro tempo de jogo. O clube português precisava vencer a partida para chegar a terceira colocação.

Mas o que serviria de motivação para ganhar, acabou desestabilizando o time já que perderam aquela organização que tinham e ficaram perdidos com a troca de passes do Napoli. A melhor chance de gol para os Bracarenses foi aos 57 minutos com lançamento que resultou em cabeceio de Abel Ruiz, mas a bola foi muito fraca servindo apenas de recuo para Meret.

Aos 63 minutos o Braga poderia ficar mais aliviado já que o Real empatou com o Union Berlin e a vaga voltava a ser dos Guerreiros do Ninho. Aos 73, a notícia que o time mais esperava, os Merengues viravam o jogo em 2 a 1 deixando a vida do torcedor Braguista mais aliviada.

O jogo foi finalizado em 2 a 0 com total domínio do Napoli, mas mesmo com a derrota, o SC Braga garantiu a vaga para a Europa League devido ao jogo do Union Berlin.

O time de Nápoles teve posse de 49,4% e os portugueses, 50,6%. O que ajudou muito na vitória dos Azurri foi o bom aproveitamento das jogadas, mesmo sendo poucas, e as disputas de bola vencidas.

Sequência

O Napoli joga contra o Cagliari no sábado (16) pela Serie A, a partida ocorre às 16h no Estádio Diego Armando Maradona, já pela Champions, aguarda o sorteio do mata-mata para descobrir seu adversário para as oitavas de final que acontecerão em fevereiro de 2024.

Por outro lado, o Braga enfrenta o Benfica no domingo (17) às 17h30 pela Liga Portugal, o jogo acontecerá no Estádio de Braga. Agora o Braga espera os playoffs da Europa League para ver se irão para as oitavas da segunda divisão europeia.