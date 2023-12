Ex-Cruzeiro, goleiro Lucas França brilha em Portugal com oito pênaltis defendidos na temporada

Na sua segunda temporada seguida em Portugal, defendendo o Nacional da Madeira, o goleiro Lucas França, de 27 anos, vive grande momento. O arqueiro, que foi revelado pelo Cruzeiro e é natural de Alhandra, na Paraíba, tem se tornado o rei dos pênaltis em terras lusitanas. Dos 16 pênaltis que foram cobrados para Lucas nesta temporada, o brasileiro conseguiu defender incríveis 8 cobranças. A última defesa de pênalti aconteceu no duelo contra o Benfica B, no último sábado (09). Lucas analisou o bom desempenho nos pênaltis.

“Graças a Deus, tenho conseguido ajudar o Nacional em momentos decisivos. Lógico que para defender os pênaltis temos que contar com um pouquinho de sorte, mas eu acredito que tudo isso é fruto de um trabalho sério e comprometido que venho desenvolvendo junto com os meus companheiros. Isso não é um mérito só meu, mas de todos que estão comigo no dia-a-dia do clube, os preparadores de goleiros, enfim, todos”, disse.

Nesta temporada, na partida contra o Casa Pia, que foi válida pela Taça de Portugal e decidida nos pênaltis, Lucas defendeu quatro cobranças. O goleiro tem sido destaque não só pelas defesas de penalidades. Lucas, que também teve passagens por Ceará e Guarani, foi eleito em outubro e novembro o melhor goleiro da segunda divisão de Portugal. Lucas França comentou sobre o momento e destacou o principal objetivo da temporada.

“Muito feliz pelo momento que venho vivendo junto com o Nacional. É a minha segunda passagem pelo clube e essa temporada tem sido de afirmação. Acredito que estou vivendo um bom momento. Os prêmios eu sempre gosto de dizer que é um mérito que não é só meu, pois os meus companheiros também fazem parte disso. Estamos focados em alcançar os 40 pontos, que é o nosso primeiro objetivo. Assim que alcançarmos, olharemos para os outros objetivos na competição”, concluiu.

O CD Nacional é o terceiro colocado da segunda liga com 26 pontos conquistados, 3 a menos que o líder, o Santa Clara. O primeiro e segundo colocado sobem direto, o terceiro disputa o playoff do acesso.