Ex-Flu, Alexandre Gama comenta sobre trajetória no futebol ásiatico e não descarta retorno ao Brasil: "O dia que quiserem alguém que dê resultado, podem olhar o meu nome"

O futebol asiático vem ganhando mais notoriedade nos últimos anos. As grandes contratações de Cristiano Ronaldo e Neymar por Al-Nassr e Al-Hilal, respectivamente, e a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes despertaram o interesse de muitos para o continente.

Entretanto, não é apenas a Arábia Saudita que vem crescendo, mas sim todo o futebol do continente asiático e uma das referências do esporte mais popular do planeta na Ásia é Alexandre Gama.

O brasileiro é um dos treinadores com mais títulos conquistados no continente e atualmente defende o Lamphun Warrior, da Tailândia. Em entrevista exclusiva a Vavel Brasil, o comandante comentou um pouco sobre a sua experiência como técnico do outro lado do planeta e destacou um pouco da trajetória do seu clube até aqui.

"É um time novo na Primeira Liga. A equipe subiu em 2021 pra primeira divisão e tem investimento, um projeto muito bacana para crescer e fazer as coisas grandes. Fez um centro de treinamento que eu participei, está fazendo uma arena nova, então é um time que está investindo. A perspectiva é sempre se manter na primeira divisão. A gente não pode pensar muito grande ainda, é ir preparando a base para estruturar o time pra depois pensar mais na frente. Eu que sempre estive acostumado a brigar por títulos aqui, hoje a minha luta é para não descer de divisão. A gente entende a realidade. É um time que tem potencial, tá investindo. Pode ser que pra frente possa começar a conquistar o que o dono pensa".

Questionado sobre um possível retorno ao Brasil, Gama não descartou voltar ao seu país natal, mas se demonstrou focado no futebol tailândes e decepcionado com a visão brasileira sob seu trabalho.

"A ideia é continuar trabalhando. É claro que a gente pensa em voltar ao Brasil, sempre penso na verdade, mas sei que meu mercado é aqui. Aqui é onde me valorizam e eu tenho muitas propostas, tanto na Tailândia quanto em outros países na Ásia. No Brasil, o dia que quiserem alguém que dê resultado, podem olhar o meu nome com carinho que seria uma boa escolha, mas acho que o pessoal lá não visualiza isso, não sei o que acontece".

O comandante ainda destacou como algo positivo o tempo de trabalho e a visão profissional dos clubes ásiaticos, que lutam diáriamente para conquistar seu espaço no mundo do futebol.

"Quando surgiram as oportunidades foi mais por ter uma segurança no cargo, ser mais estável. Claro que isso eu conquistei pelos títulos que ganhei e pelos trabalhos que fiz. Praticamente sei que todo lugar que eu assinar eu vou cumprir o contrato, é muito difícil de acontecer alguma coisa no meio do caminho que atrapalhe o projeto. Então a gente pode se preparar melhor, planejar tudo. Família, clube, essa é a principal vantagem que vejo na minha situação como treinador".

"As pessoas quando me contratam sabem o que vai acontecer, essa é a principal diferença pra mim. O futebol brasileiro ainda é bem injusto com os treinadores. Não se dá o tempo para se preparar e trabalhar, mas cobram o resultado imediato. Hoje o Brasil vive a era das SAF'S e eu já vivo isso aqui há muito tempo. Praticamente todos os times que trabalho já tem donos, então praticamente seguem esse formato. Isso ajuda bastante a saber melhor para onde ir e ter a resposta do que se procura. Os clubes são geridos mais profissionalmente e não apenas com o coração, então essa é a principal diferença. Claro que tem a diferença técnica. O futebol brasileiro é uma potência, cresceu muito, estou sempre acompanhando, mas aqui também está evoluindo bastante. A gente costuma falar que não existe mais bobo no futebol, os times aqui investiram bastante em estrutura, tecnologia, estão trazendo melhores jogadores e tem treinadores de várias escolas. Tem essas diferenças, mas em todo o lugar da pra se trabalhar bem", finalizou, Gama.