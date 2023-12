Barcelona perde do Antwerp na despedida do Grupo H da Champions

Mesmo garantido nas oitavas de final da Champions League, o Barcelona enfrentou o Royal Antwerp nesta quarta-feira (13) e foi derrotado fora de casa pelo placar de 3 a 2, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos, no Bosuilstadion.

Os gols da partida foram marcados por Arthur Vermeeren, Vincent Janssen e George Ilenikhena para os mandantes, enquanto Ferrán Torres e Marc Guiu descontaram para os catalães.

Com o resultado, o Barcelona também terminou em primeiro lugar do Grupo H com 12 pontos somados, ao lado do Porto, que derrotou o Shakhtar Donetsk por 5 a 3, no Estádio do Dragão.

No entanto, os catalões levaram a melhor sobre os portugueses no confronto direto, nos critérios de desempate, e por isso ficaram com a liderança da chave.

Por outro lado, o Royal Antwerp se despediu da fase de grupos da Champions League, com apenas três pontos conquistados.

O jogo

Durante a primeira etapa, o Barcelona saiu atrás do placar aos dois minutos, com Vermeeren, que aproveitou a bobeada da defesa adversária e estufou a rede do goleiro Iñaki Peña, que nada pode fazer.

No entanto, o Barça não se entregou e chegou até empatar a partida com Ferrán Torres, que recebeu belo passe de Yamal e bateu cruzado para deixar tudo igual no placar, 1 a 1.

Apesar do empate na etapa inicial, o comandados de Xavi Hernández não tiveram uma boa atuação e o Barcelona só conseguiu apenas uma finalização no primeiro tempo.

Na volta para a etapa final, o Antwerp chegou ao segundo gol com Janssen aos 12 minutos, que bateu colocado e colocou os belgas novamente à frente no placar, após nova saída errada de bola na área adversária.

Mesmo em desvantagem, o técnico Xavi Hernández ainda colocou os titulares João Cancelo, Pedri e Gündogan para tentar dar um nova esperança de buscar o empate no segundo tempo.

Antes dos acréscimos, o Barcelona empatou novamente a partida com Marc Guiu, aos 46, que aproveitou cruzamento preciso e se antecipou mais que a zaga adversária para fazer 2 a 2.

Porém, no lance seguinte, a alegria dos catalões durou pouco e levaram mais um gol do Royal Antwerp e dessa vez com Ilenikhena, que tocou na saída de Peña para decretar a vitória dos belgas ainda nos minutos finais.

Próximos compromissos

Apesar da derrota na Champions League, o Barcelona retorna a campo novamente neste sábado e dessa vez para enfrentar o Valencia no Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, pela 17ª rodada.

Do mesmo modo, o Royal Antwerp terá pela frente o Anderlecht no próximo domingo pelo Campeonato Belga, às 14h30, no Bosuilstadion.

Sorteio das oitavas de final

Com o encerramento da fase de grupos da Champions League, os confrontos das oitavas de final serão definidos na próxima segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.