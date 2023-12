Atlético de Madrid domina a Lazio e vence mais uma em casa pela Champions League

Na tarde desta quarta-feira (13), Atlético de Madrid e Lazio se enfrentaram pela sexta e última partida da fase de grupos da Champions League, no Estádio Cívitas Metropolitano. O duelo terminou com vitória Colchonero pela placar de 2 a 0, com gols de Griezmann e Samuel Lino.

Primeiro tempo colchonero e gol relâmpago de Griezmann

O Atleti começou os primeiros minutos muito melhor que seu adversário, que estava lento e desatento. Essa postura da Lazio custou bem caro, pois logo aos 5 minutos o lateral Samuel Lino ganhou a dividida em cima do jogador da Lazio, foi pro fundo e achou Griezmann, que finalizou sozinho pro fundo das redes. 1 a 0 Atlético de Madrid.

Poucos minutos depois, o atacante Zaccagni fez jogada individual, aproveitando o vacilo de Witsel na marcação, e finalizou de fora da área. A bola foi pra fora, passando a direita do gol de Oblak e dando um susto na torcida da casa.

No decorrer da partida o jogo ficou mais frio, o Atlético com o placar na frente tentou trocar mais passes, na intenção de trabalhar mais a bola. A Lazio adiantou sua marcação com a intenção de roubar a bola no seu campo de ataque, com isso passou a criar mais chances, mas deixando a desejar no último passe.

Perto dos 37, Molina cruzou para Hermoso que acertou um belo chute e estufou a rede, mas nada disso valeu por conta do brasileiro Samuel Lino estar impedido e ter atrapalhado a visão do goleiro da Lazio.

Quase no final da primeira etapa os colchoneros passaram a jogar melhor, aproveitando o momento e o aparente cansaço dos visitantes. Mas quando deu 46 minutos, o árbitro decidiu encerrar o primeiro tempo com Atlético de Madrid indo com a vantagem de um gol para o intervalo.

Atlético de Madrid confirma vitória com protagonismo brasileiro

O jogo recomeçou e com isso nada mudou nas posturas dos times. A Lazio continuou devagar e o Atlético decidido a matar o jogo.

Tanto que aos 5 minutos do segundo tempo o Atleti ampliou o placar. Samuel Lino tabelou com Depay dentro da área e acertou um chutaço no ângulo, 2 a 0 para os donos da casa. O lateral brasileiro que já havia dado uma assistência, agora fez o gol e virou o destaque absoluto da partida.

Com dois gols atrás do placar a Lazio começou a se demonstrar abatida, errando diversos passes e se precipitando na finalização das jogadas.

Com 21 minutos no relógio o time espanhol estava dominando seu adversário. O mais interessante é que nem estava fazendo muita força para isso, os comandados por Diego Simeone estavam jogando com tranquilidade.

Aos 28, após rebote do goleiro Provedel em cobrança de falta, Morata conseguiu perder de forma inacreditável o que seria o terceiro gol da partida.

O jogo seguiu até o final sem sustos para os mandantes, mesmo com uma atuação bem abaixo da comum o Atlético atuou até o final no seu estilo de jogo. Até que aos 48 da segunda etapa o arbitrou encerrou o jogo e confirmou mais uma vitória em casa para o Atlético de Madrid.

Sequência

As equipes voltam a campo no fim de semana por suas ligas nacionais. O Atlético de Madrid vai jogar sábado (16), contra o Athletic Bilbao fora de casa, no Estádio San Mamés Barria, ás 12h15, pela 17° rodada de LaLiga. Já a Lazio enfrenta no domingo (17), a Inter de Milão em casa, no Estádio Olímpico de Roma, ás 16:45, pela 16° rodada da Série A.