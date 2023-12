Milan busca milagre para avançar às oitavas de final da Champions League

Em situação complicada na Champions League, o Milan vai em busca de recuperação fora de casa contra o Newcastle United nesta quarta-feira (13), em confronto direto pela última rodada da fase de grupos, às 17h (horário de Brasília), no St. James' Park.

Na tabela de classificação do Grupo F, os rossoneros seguem afundados na lanterna com cinco pontos somados, incluindo uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco jogos.

No entanto, Milan precisa apenas de um milagre para avançar às oitavas de final da Champions League, em caso de vitória sobre o Newcastle fora de casa.

Porém, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli precisa torcer por uma derrota do Paris Saint-Germain, que ainda enfrenta o Borussia Dortmund, também no mesmo horário, às 17h, no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Em contrapartida, caso que Dortmund e PSG fiquem no empate, os italianos vão terminar o 'grupo da morte' na terceira colocação e também serão eliminados da Champions League, mesmo vencendo o Newcastle na última rodada.

Dessa forma, o Milan terá que se contentar por uma vaga nos playoffs da próxima fase da Europa League, contra o segundo colocado da fase de grupos.

Pelo Campeonato Italiano, os rossoneros também se distanciaram da liderança do Scudetto, após serem derrotados para a Atalanta por 3 a 2, no último fim de semana.

Nesse momento, o Milan ocupa a terceira colocação com 29 pontos e ainda corre o risco de deixar o G4 da Serie A nos próximos jogos

Milan deverá escalar o trio de ataque formado por Giroud, Leão e Pulisic contra o Newcastle

Para essa partida, o Milan terá que prescindir de alguns jogadores, como nos casos de Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Simon Kjaer, Noah Okafor e Marco Sportiello, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e não enfrentam o Newcastle nesta quarta-feira.

Por outro lado, o técnico Stefano Pioli deverá escalar o trio de ataque formado por Rafael Leão, Olivier Giroud e Christian Pulisic, que são as principais referências ofensivas dos rossoneros nesta atual temporada.