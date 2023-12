Porto enfrenta Shakhtar de olho em vaga nas oitavas da Champions League

Na briga por uma vaga às oitavas de final da Champions League, o Porto recebe o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira (13), em confronto direto pela última rodada da fase de grupos do torneio continental, às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal.

Na tabela de classificação do Grupo H, os Dragões seguem na vice-liderança com nove pontos somados, incluindo três vitórias e apenas duas derrotas em cinco jogos disputados.

Dessa forma, os portugueses jogam apenas por uma vitória simples ou empate contra o Shakhtar Donetsk em casa para se garantir na próxima fase da Champions League.

Porém, em caso de derrota, o Porto terminará a fase de grupos na terceira colocação e também serão eliminados da competição. No entanto, os Dragões vão ter que se contentar por uma vaga na Europa League.

Em contrapartida, o Porto também pode terminar em primeiro lugar da chave, caso que vença o Shakhtar, diante de seus torcedores no Estádio do Dragão.

Além disso, o time comandado pelo técnico Sérgio Conceição terá que torcer por uma derrota do Barcelona, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Royal Antwerp, fora de casa.

Atuando em casa pela Champions League, o Porto não vem tendo um bom aproveitamento como mandante. Durante esse período, os Dragões obtiveram uma vitória e uma derrota nos dois últimos jogos do torneio continental.

Porto terá vários desfalques para enfrentar o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira

Para essa partida, o Porto terá que lidar com os desfalques de goleiro Samuel Portugal, do zagueiro Iván Marcano, do lateral-esquerdo Wendell, do meio-campista Iván Jaime e do atacante Gabriel Veron, que estão no departamento médico e seguem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o técnico Sérgio Conceição deverá escalar os Dragões com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira.

Diante do Shakhtar Donetsk, o Porto aposta muito nos gols do atacante Evanilson, que é o artilheiro do time português na Champions League, com quatro tentos anotados ao lado de Gabriel Jesus (Arsenal), Harry Kane (Bayern de Munique), Jude Bellingham (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Loïs Openda (RB Leipzig) e Julián Álvarez (Manchester City).