Jair Tavares iguala maior participações diretas em gols da carreira com 15 jogos a menos

O brasileiro Jair Tavares vive, segundo o próprio jogador, sua melhor temporada em toda a carreira. O volante de 29 anos é um dos líderes no quesito “participações em gols e assistências” na Superliga Romena (primeira divisão do país) e com a assistência realizada no último final de semana, igualou a marca de 10 gols e assistências em 2021, a maior que já teve na carreira, quando ainda atuava pelo HJK, da Finlândia, quando marcou 10 gols. O atleta falou sobre esse momento.

“Estou muito feliz em poder igualar essa marca com tantos jogos a menos. Isso mostra o que eu pude evoluir nos últimos anos jogando na Europa. Estou mais que preparado para aumentar mais esses números nessa temporada e poder criar um novo recorde pessoal para que eu possa tentar bater na próxima temporada”, disse o atleta.

Com 20 jogos na atual temporada, todos como titular, o volante formado nas categorias de base do Ituano tem uma média de 0,5 de participação direta em gols por jogo. Sendo ele o 10 melhor atleta da liga neste quesito. Em 2021, temporada em que o atleta também teve bastante destaque, o jogador precisou de 35 jogos para chegar ao mesmo número, porém, naquela oportunidade foram 10 gols marcados e nenhuma assistência feita.

Aquela inclusive foi a temporada em que o brasileiro mais atuou em toda a carreira. Coincidentemente o jogador também realizou o mesmo número de jogos na temporada 2022/2023, sua primeira pelo FC Petrolul, da Romênia. Atualmente ele faz sua segunda temporada pelo clube e contou que espera também quebrar esse recorde.

“Meu objetivo pessoal é fazer o maior número de jogos possível e ultrapassar minha melhor marca de partidas em uma única temporada. Claro que também ajudando minha equipe com bastante gols e assistências, além dos minutos em campo. Quero mostrar para todos o quanto estou focado e preparado para desafios cada vez maiores”, finalizou.