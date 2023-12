Artilheiro da J.League 2023, Anderson Lopes recebe a Chuteira de Ouro no Japão

Campeão nacional na última temporada, Anderson Lopes alcançou mais um feito no Japão. O brasileiro recebeu a Chuteira de Ouro da J.League 2023. Com os 22 gols marcados pelo Yokohama F-Marinos, que foi o vice-campeão, o atacante terminou como o artilheiro do torneio neste ano. Além disso, figurou na seleção do Campeonato Japonês.

“É um momento de muita felicidade, um sonho realizado. Agradeço a Deus e a todos que fizeram parte disso. Membros do clube, companheiros de equipe, familiares, amigos e torcedores. Ser artilheiro da J.League era um dos meus objetivos profissionais, e é uma alegria imensa ver isso se concretizar”, disse o brasileiro, ex-jogador de clubes como Avaí e Athletico Paranaense.

Em 2023, Anderson Lopes vive a temporada mais goleadora da carreira. Foram 28 gols anotados em todas as competições até aqui, além de cinco assistências. O atacante ainda ultrapassou a marca de 200 jogos no futebol do Japão, e se tornou um dos dez brasileiros com mais gols no Campeonato Japonês.

Antes de encerrar a temporada, Anderson Lopes e o Yokohama F-Marinos terão um último desafio. Na próxima quarta-feira (13), a equipe do brasileiro recebe o Shandong Taishan, da China, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

“Tem sido um ano especial. O nosso time conseguiu apresentar um excelente nível de atuação ao longo da temporada, e pude contribuir com os meus gols. Infelizmente, batemos na trave pelo bicampeonato da J.League, mas tenho certeza que a equipe vai voltar mais forte no próximo ano. Agora é trabalhar para concluir a temporada da melhor forma”, finalizou o atacante.

Experiência no futebol japonês

Anderson Lopes chegou ao Japão em 2016, contratado pelo Sanfrecce Hiroshima. No país asiático, o brasileiro também vestiu a camisa do Consadole Sapporo, antes de chegar ao Yokohama F-Marinos na última temporada.