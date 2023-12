Lukas Brambilla faz gol importante, e Othellos Athienou avança às oitavas na Copa do Chipre

Com gol de Lukas Brambilla, o Othellos Athienou venceu o Digenis Akritas Morphou por 4 a 1 na última quarta-feira (13), e avançou para as oitavas na Copa do Chipre. O gol do meio-campista colocou o Alviverde na frente do placar no momento em que a partida estava empatada. Após a jogo, o camisa 10 comemorou balançar a rede e o triunfo de seu time.

"Feliz demais pelo gol. Me esforço 100% todos os dias para ajudar meus companheiros em campo. Espero continuar marcando ou contribuindo com assistências para conseguirmos avançarmos", disse Lukas Brambilla.

"Impomos nosso estilo de jogo desde o começo. Saímos ganhando no primeiro tempo e voltamos determinados a selar a vitória no segundo tempo, tanto é que fizemos dois gols de maneira rápida na segunda etapa. Vitória importante, que aumenta a confiança do grupo", completou.

É a quarta participação direta em gols do brasileiro pelo Othellos Athienou, que acumula dois gols e duas assistências. Além disso, o meio-campo esteve envolvido diretamente em outras duas ocasiões.

A equipe do camisa 10 volta a campo neste sábado (16) diante do Anorthosis, às 14h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Cipriota.