Bayer Leverkusen tenta manter os 100% na fase de grupos da Europa League

Em grande fase nesta atual temporada, o Bayer Leverkusen vai em busca de mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Molde nesta quinta-feira (14), pela última rodada da fase de grupos da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), na BayArena.

Na tabela de classificação do Grupo H, os Werkself se mantém na liderança isolada com 15 pontos somados, obtendo cinco vitórias em cinco jogos disputados.

No entanto, o Bayer Leverkusen também já está classificado para as oitavas de final da Europa League, além de se garantir de vez em primeiro lugar da chave, após vencer o Häcken por 2 a 0, na rodada passada.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso busca manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos da competição continental, em caso de vitória sobre o Molde nesta quinta-feira.

Além disso, os leões também não sabem o que é perder nesta atual temporada e estão invictos há 22 partidas, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

Durante esse período, o Bayer Leverkusen conquistou 15 vitórias e apenas três empates, com 69 gols marcados e apenas 17 sofridos.

Pelo Campeonato Alemão, os Werkself também lideram a competição com 36 pontos e com quatro de vantagem sobre o segundo colocado Bayern de Munique, que tem 32.

Enquanto na Europa League, o Leverkusen é um dos times que ainda seguem invictos na fase de grupos, ao lado de Olympique de Marseille, Atalanta e Slavia Praga.

Bayer Leverkusen terá força máxima contra o Molde nesta quinta-feira

Diante do Molde, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quinta-feira.

Em contrapartida, os Werkself terão que lidar com os desfalques dos laterais Arthur e Timothy Fosu-Mensah, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e ficam de fora da partida desta quinta-feira.

Além deles, o Leverkusen também não vai poder contar com Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios e Florian Wirtz, que devem ser preservados pela comissão técnica e só retornam a campo neste domingo contra o Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão.