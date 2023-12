Marseille pode terminar a fase de grupos da Europa League de forma invicta

Há cinco partidas seguidas sem perder nesta atual temporada, o Olympique de Marseille terá mais um desafio importante e dessa vez enfrentar o Brighton & Hove Albion nesta quinta-feira (14), em confronto direto pela última rodada da fase de grupos da Europa League, às 17h (horário de Brasília), no Falmer Stadium.

Na tabela de classificação do Grupo B, os Phocéens se mantém na liderança com 11 pontos somados, com três triunfos e apenas dois empates em cinco partidas disputadas.

Dessa forma, o Olympique de Marseille também busca classificação direta para as oitavas de final do torneio continental, em caso de vitória sobre o Brighton nesta rodada.

Porém, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso busca terminar Europa League de forma invicta, ao lado de Bayer Leverkusen, Atalanta e Slavia Praga, que ainda não perderam na competição.

Em contrapartida, caso que o Olympique de Marseille seja derrotado para o Brighton, os franceses vão ter que disputar os playoffs da Europa League contra o terceiro colocado da fase de grupos da Champions League.

Além disso, os Phocéens também chegam bastante embalados para enfrentar os ingleses, após três vitórias consecutivas nos últimos jogos disputados pelo Campeonato Francês.

Nesse momento, o Olympique de Marseille aparece na sexta colocação da Ligue 1 com 23 pontos e ainda segue sonhando com uma das vagas diretas para a Champions League da próxima temporada.

Marseille aposta muito na boa fase de Aubameyang contra o Brighton

Diante do Brighton & Hove, o Olympique de Marseille aposta muito na boa fase do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que é o artilheiro máximo da Europa League, com cinco gols marcados e também busca balancar as redes nesta rodada.

Em contrapartida, o técnico Gennaro Gattuso terá que lidar com os desfalques do meio-campista Valentin Rongier e do atacante Joaquín Correa, que estão machucados e ficam da partida desta quinta-feira.

Além deles, o Olympique de Marseille também não sabe se vai poder contar com Geoffrey Kondogbia, que se recupera de um problema não informado pelo clube e ainda é dúvida para enfrentar o Brighton pela Europa League.