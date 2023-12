Roma busca classificação direta para às oitavas de final da Europa League

Mesmo já classificada para a próxima fase da Europa League,, a Roma retorna a campo pela competição continental e o desafio dessa vez será contra o Sheriff, nesta quinta-feira (14), pela última rodada da fase de grupos, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação do Grupo G, os Giallorossi aparecem na vice-liderança com 10 pontos somados, incluindo três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos disputados.

Diante do Sheriff, a Roma vai em busca de vaga direta para as oitavas de final da Europa League, em caso de vitória sobre os moldavos nesta quinta-feira.

No entanto, o time comandado pelo técnico José Mourinho precisa torcer para um tropeço do Slavia Praga, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Servette em casa, também no mesmo horário, às 14h45.

Em contrapartida, caso que os tchecos vençam os suiços, a Roma terminará em segundo lugar na chave e com isso terá que enfrentar nos playoffs da próxima fase da Europa League contra o terceiro colocado da fase de grupos da Champions League.

Além disso, os Giallorossi também chegam bastante embalados para o duelo contra o Sheriff, após seis jogos consecutivos sem derrota, incluindo três vitórias e três empates.

Pelo Campeonato Italiano, a Roma ocupa a quarta colocação com 25 pontos e seguem firmes por uma vaga direta na fase de grupos da Champions League do ano que vem.

Roma terá que lidar com os desfalques de Azmoun e Dybala contra o Sheriff

Para essa partida, o técnico José Mourinho terá que lidar com dois desfalques de peso e tratam-se do meio-campista Paulo Dybala e do atacante Sardar Azmoun, que estão machucados e não enfrentam o Sheriff nesta quinta-feira.

Além deles, a Roma também não vai poder contar com Chris Smalling, Tammy Abraham e Marash Kumbulla, que ainda seguem no departamento médicoe ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Por outro lado, os Giallorossi apostam muito na boa fase de Romelu Lukaku, que é o artilheiro do time na Europa League, com quatro gols marcados.