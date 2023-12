Roma vence Sheriff, mas fica em segunda e vai disputar os playoffs da Europa League

A Roma venceu o Sheriff por 3 a 0 nesta quinta-feira (14) pela Europa League, a partida ocorreu na capital da Itália, Roma, no Estádio Olímpico de Roma. Os Capitolini agora avançam para os playoffs de mata-mata da competição após o Slavia Praha vencer o Servette por 4 a 0 e se manter na liderança do grupo G.

Um passo para a próxima fase

A Roma já foi recebido com todo o apoio da torcida, antes da bola rolar o clima já era de festa dos romanistas.

Os Giallorossi demonstraram posicionamento totalmente ofensivo com pressão total na linha de defesa do Sheriff, a defesa ficou totalmente reclusa e se perdia nas pontas, principalmente com o camisa 59, Nicola Zalewski, que sabia muito bem como se infiltrar o encontrar uma opção de passe na área.

O bom trabalho nos passes veio para dar resultado já que Zalewski fez uma bela assistência para dentro da área que encontrou Romelu Lukaku abrindo o placar aos 10 minutos do primeiro tempo após bela triangulação trabalhada pelo time italiano.

Aos 28 minutos, os Lobos perderam um pouco da intensidade, isso abriu a brecha para que os jogadores Aurinegros encontrassem meios de chegar até o gol, o camisa 8, João Paulo, quase empatou a partida após bom aproveitamento do contra-ataque.

Aos 31 minutos, a Roma ‘ressuscita’ e marca o seu segundo gol após Andrea Belotti aproveitar a tentativa de finalização de Zalewski, que recebeu um passe de cavada magistral de Renato Sanches.

Mesmo com a vantagem, as Vespas mostraram perigo novamente após tentativa de contra-ataque bem sucedido e quase voltaram ao jogo.

O primeiro tempo foi finalizado em 2 a 0, com domínio majoritário do Roma pelas boas opções construídas ao decorrer dos primeiros 45 minutos e souberam aproveitar a vulnerabilidade da linha de defesa. Mas o Sheriff também merece reconhecimento, já que souberam aproveitar o contra-ataque e criaram duas chances perigosas.

Segundo tempo morno

A partida parece ter ficado no mesmo cenário que o primeiro tempo, a única diferença é que o Sheriff teve mais possibilidades de atacar comparado à primeira fase. O time da Moldávia parece não ter conseguido criar uma estratégia para poder interceptar a boa posse de bola da Roma.

Já o contra ataque parece ter decaído, já que os Aurinegros faziam a recuperação de bola e apenas corriam para o setor ofensivo, os atletas nunca tinham opção para que pudessem criar a oportunidade.

Os Lobos por outro lado decidiram se poupar com o placar favorável, tiveram boas oportunidades de gol como o de El Shaarawy que na frente do goleiro conseguiu isolar a bola e mandar para a torcida.

Aos dois minutos de acréscimos do segundo tempo, o estreante Niccolò Pisilli de apenas 19 anos, que acabou de sair das categorias de base, marcou o gol para encerrar a partida, finalizando em 3 a 0. Os Giallorossi tiveram 60,3% da posse de bola e um total de 18 finalizações, sendo 6 delas ao gol.

A partida da Roma era considerada ‘fácil’ comparado à estrutura e preparo físico dos atletas, mas foi possível sentir certa dificuldade do clube italiano em vencer, com a necessidade de desenvolver a fluidez na articulação das jogadas.

Sequência

O próximo jogo da Roma será contra o Bologna no domingo (17) às 14h, o jogo acontece no Estádio Renato Dall’Ara, será um confronto direto entre quarto e quinto colocado valendo uma vaga no G4 da Serie A.

Já o Sheriff retorna a campo no dia 2 de março de 2024 pelas quartas de final da Copa da Moldávia contra o Victoria Bardar, o horário está ainda para ser confirmado.