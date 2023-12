Liverpool perde do St. Gilloise na despedida do Grupo E da Europa League

Mesmo já garantido nas oitavas de final da Europa League, o Liverpool se despediu com derrota fora de casa para o Union Saint-Gilloise por 2 a 1 nesta quinta-feira (14), através da última rodada da fase de grupos, no Lotto Park, em Bruxelas.

Os gols da partida foram marcados por Amine Amoura e Cameron Puertas para os mandantes, enquanto Jarell Quansah descontou para os Reds.

Com o resultado, o Liverpool também terminou o Grupo E na liderança com 12 pontos somados e com dois de vantagem sobre o Toulouse, que empatou com o LASK Linz fora de casa por 1 a 1.

Além disso, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp também amargou sua segunda derrota fora de casa pela fase de grupos da Europa League.

Por outro lado, o Union Saint-Gilloise acabou ficando em terceiro lugar com oito pontos e dessa forma terá que disputar os playoffs da Conference League contra o segundo colocado da chave.

O jogo

Atuando como mandante, o Union Saint-Gilloise foi bastante superior em toda a primeira etapa e deram muito trabalho para os reservas do Liverpool, que tiveram dificuldades de controlar a partida.

No entanto, os belgas só conseguiram abrir o placar aos 32 minutos, com Amoura, que recebeu passe livre pela direita, invadiu a área, driblou o goleiro Kelleher e tocou para o gol vazio.

Mesmo em desvantagem, o Liverpool não se entregou e chegaram a empatar a partida com Quansah, que aproveitou cobrança de escanteio na área adversária, dominou e bateu forte para deixar tudo igual, 1 a 1.

Ainda no primeiro tempo, o Union Saint-Gilloise pulou de novo na frente do placar e dessa vez com Puertas, que fez ótima jogada pela esquerda e chutou no cantinho para dar números finais nos primeiros 45 minutos.

Na volta para o intervalo, o técnico Jürgen Klopp fez várias substituições no Liverpool para tentar buscar o empate, mas os belgas acabaram segurando a vitória.

Antes do apito final, o Saint-Gilloise chegou até fazer o terceiro gol e novamente com Puertas. Porém, o lance acabou sendo anulado pelo VAR, após toque de mão de Amoura na jogada.

Próximos compromissos

Mesmo com o revés na Europa League, o Liverpool agora mira suas atenções para a Premier League e dessa vez para enfrentar o Manchester United neste domingo (17), em clássico realizado pela 17ª rodada, às 13h30 (horário de Brasília), no Anfield.

Do mesmo modo, o Union Saint-Gilloise também retorna a campo no mesmo dia e o próximo desafio será contra o Mechelen, pela 18ª rodada do Campeonato Belga, às 12h, no Lotto Park.

Sorteio das oitavas de final

Com o encerramento da fase de grupos da Europa League, os confrontos das oitavas de final serão definidos na próxima segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.