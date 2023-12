RB Liepzig vence confronto direto contra Hoffenheim e se firma no G-4 da Bundesliga

Neste sábado (16), o RB Leipzig venceu por 3 a 1 sobre o Hoffenheim em sua casa, pela 15ª rodada da Bundesliga. O jogo ficou marcado também, pela despedida de Forsberg, que fez um golaço na sua última atuação com a camisa dos Touros.

Sobre o confronto

Os anfitriões abriram o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com um gol de Klostermann, mas a reação rápida dos visitantes veio aos 42 minutos, quando Kabak igualou o marcador.

Na etapa final, a equipe do RB Leipzig desempatou, aos 26 minutos, com um gol de Forsberg, que saiu do banco. A vitória foi garantida pelo gol de Simakan, que ampliou a vantagem três minutos depois, consolidando o resultado em 3 a 1.

Como fica a tabela e próximos compromissos

Com essa vitória, o RB Leipzig agora ocupa a terceira posição na tabela, acumulando 32 pontos. Esta performance coloca a equipe em uma posição próxima ao líder Bayer Leverkusen, que detém 36 pontos. Em contrapartida, o Hoffenheim está na sexta posição, somando 23 pontos.

O próximo desafio para o RB Leipzig está marcado para a próxima terça-feira, onde enfrentará o Werder Bremen, fora de casa, às 14h30 (horário de Brasília), na 16ª rodada do Campeonato Alemão. No mesmo dia, às 16h30, o Hoffenheim enfrentará o Darmstadt em sua casa.

Preocupação para o Borussia Dortmund

O jogo entre RB Leipzig e Hoffenheim interessava à equipe aurinegra, já que ocupa a 5ª colocação. Dortmund enfrentou dificuldades contra o Augsburg, ficando no empate de 1 a 1 fora de casa, também pela 15ª rodada do torneio.

Demirovic abriu o placar para os mandantes aos 23 minutos do primeiro tempo, enquanto Donyell Malen buscou a igualdade aos 35 minutos. O Borussia Dortmund agora ocupa a quinta posição, totalizando 26 pontos, 5 atrás do Stuttgart, primeiro na zona de classificação para a Champions League. Stuttgart tem um jogo a menos.