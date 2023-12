Com gols dos irmãos Williams, Athletic Bilbao bate Atlético de Madrid no San Mamés

Dois rivais, com grande amizade histórica, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentaram neste sábado (16) pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. No San Mamés, sob o comando dos irmãos Iñaki e Nico Williams, o Bilbao venceu por 2 a 0.

Vale lembrar que o Atlético de Madrid foi fundado por simpatizantes do Athletic Bilbao, tem as mesmas cores e, por anos, os clubes nem jogavam entre si, tamanha a identidade. Este carinho segue até hoje, embora já ocorra uma natural rivalidade, pois ambos são gigantes.



Com os três pontos, o Bilbao alcançou a marca de sete jogos sem derrota, além de chegar aos 32 pontos e grudar no Barcelona, atual quarto colocado, com 34 somados.



O Atlético de Madrid conheceu sua quarta derrota jogando fora de casa na competição. Ficou estacionado em terceiro, com 34, os mesmos do Barcelona que ainda tem seu jogo para cumprir.

Trave inimiga

A primeira etapa começou movimentada, e logo aos cinco minutos, Gorka Guruzeta, após receber ótimo passe entre os zagueiros adversários, finalizou no canto direito para uma boa defesa de Oblak. Aos 12, os mandantes chegaram novamente com perigo, dessa vez com um chute de Inaki Williams na trave.



Aos 34, o Bilbao teve a grande oportunidade do primeiro tempo. Williams recebeu na área e foi derrubado pelo zagueiro Soyuncu. Pênalti, que Oihan Sancet isolou. Um pouco mais tarde, Sancet chutou da entrada da área e a bola passou raspando.



Ainda deu tempo do Bilbao perder outra grande oportunidade, já que aos 41 minutos, Nico Williams dominou para dentro da área e mandou na trave, a segunda da equipe no poste.

Três pontos vem depois do intervalo



O segundo tempo começou novamente com os mandantes em cima, até que aos seis minutos, Gorka Guruzeta aproveitou o ótimo cruzamento de Ander Herrera e disparou um chute preciso para abrir o marcador.



Alguns minutos depois, aos 19, Nico Williams disparou em velocidade, entrou na área e soltou um bom chute no ângulo esquerdo dentro da área, vencendo o goleiro Oblak e abrindo 2 a 0.



Mesmo com a vantagem, o Athletic Bilbao continuou em cima e quase fez o terceiro, novamente com Nico Williams após o jogador receber o passe de Inaki e mandar um chute raspando a trave direita do gol.

Sequência

Na rodada seguinte, o Athletic Bilbao recebe o Las Palmas, na próxima quarta-feira, às 17h30, no Estádio San Mamés, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Já o Atlético de Madrid retorna ao Metropolitano para enfrentar o Getafe na próxima terça-feira, também pela 18ª rodada da competição. A partida está marcada para 17H30.