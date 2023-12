Sem dificuldades, Chelsea bate lanterna Sheffield e se recupera na Premier League

Nada como pegar o último colocado para dá um alívio na crise. O Chelsea derrotou o Sheffield United por 2 a 0 e afasta um pouco a irregularidade na Premier League.

Com o resultado, os Azuis de Londres se mantém na 10º colocação, no meio da tabela. Enquanto, os The Blades seguem na sua penitência de ser o lanterna com apenas 2 vitórias. Os gols foram de Cole Palmer e Nikolas Jackson.

O jogo

Os gols saíram todos na segunda etapa. O destaque da partida foi sem nenhuma dúvida Cole Palmer. Na jogada do primeiro tento, Callagher meteu um passe preciso pro Sterling, que viu a passada da revelação inglesa. que botou pra dentro.

No lance do segundo, em um bate rebate estranho na área, a defesa adversária deu bobeira, Palmer pegou a sobra na linha de fundo e tocou para o Jackson, que só completou na rede.

Nos minutos finais, o Chelsea perdeu um gol inacreditável. Palmer foi lançado na direita e serviu Broja, que embaixo da trave e com a rede ao seu mercê, conseguiu mandar na lua, incrível. O jovem Palmer ainda cobrou uma falta. O goleiro salvou duas vezes, na cobrança e no rebote de Jackson.