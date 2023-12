Arsenal vence Brighton e reassume a liderança da Premier League

Neste domingo (17), o Arsenal conseguiu mais uma vitória importante na Premier League e a vítima dessa vez foi o Brighton em casa por 1 a 0, em confronto válido pela 17ª rodada, no Emirates Stadium. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Jesus e Kai Havertz, ambos na segunda etapa.

Com o resultado, o Arsenal assumiu a liderança provisória da Premier League com 39 pontos somados e agora seca o Liverpool que ainda entra em campo nesta rodada contra o Manchester United.

Por outro lado, o Brighton caiu para a nona colocação com 26 pontos e distanciou cada vez mais da zona de classificação para as competições europeias do ano que vem.

Dessa forma, o Arsenal também chegou ao seu nono jogo de invencibilidade em casa pela Premier League, incluindo sete vitórias e apenas dois empates.

Em contrapartida, o Brighton acumulou sua segunda partida sem vitória no Campeonato Inglês e corre o risco de ultrapassado na tabela de classificação na próxima rodada.

Gabriel Jesus e Havertz fazem os gols da vitória do Arsenal no segundo tempo

Durante a etapa inicial, o Arsenal foi bastante superior que o Brighton, criou várias chances, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

Porém, a primeira grande oportunidade dos Gunners na partida aconteceu aos 13 minutos, com Martin Odegaard, que chutou forte, mas a bola acabou passou raspando a trave e foi para fora.

Nove minutos depois, o Arsenal teve mais uma chance de abrir o placar e dessa vez com Gabriel Magalhães, que cabeçou nas mãos do goleiro Verbruggen, que fez uma ótima defesa.

Antes do intervalo, os mandantes tiveram a melhor oportunidade com Gabriel Martinelli, que chegou livre dentro da defesa adversária, mas o atacante acabou pegando mal na bola e finalizando por cima do gol adversário.

Na volta para a segunda etapa, o Arsenal conseguiu abrir o placar aos sete minutos com Gabriel Jesus, que aproveitou cobrança de escanteio na pequena área e cabeçou livre para fazer a 1 a 0.

Após o primeiro gol, os Gunners quase ampliaram sua vantagem no marcador com Ødegaard, que fez fila na defesa adversária e chutou no alto, mas o goleiro Verbruggen defendeu.

Ainda nos minutos finais, o Arsenal decretou o gol da vitória com Havertz, que disparou em velocidade, recebeu, entrou na área e bateu cruzado de canhota.

Próximos compromissos

Para se manter no topo da Premier League, o Arsenal terá mais um desafio importante na competição e dessa vez para enfrentar o Liverpool, em confronto direto pela 18ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), no Anfield.

Do mesmo modo, o Brighton também retorna a campo pelo Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Crystal Palace fora de casa nesta quinta-feira (21), às 17h, no Selhurst Park Stadium.