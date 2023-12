Mundial de Clubes: decisão entre Manchester City e Fluminense expõe diferenças no poder de investimento

O Manchester City confirmou o seu favoritismo diante do Urawa Reds e disputará a grande decisão do Mundial de Clubes diante do Fluminense, em partida que será realizada nesta sexta-feira (22), a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

A expectativa dos torcedores tricolores consiste principalmente no talento individual para resolver o jogo diante dos atuais campeões europeus. Talentos especiais como Germán Cano, John Kennedy e Arias demonstraram sua qualidade durante a temporada e servem de aposta na decisão.

No entanto, quando a comparação dos elencos das duas equipes é colocada no papel em termos de mercado, a grande diferença de investimento entre Fluminense e Manchester City mais uma vez comprovam o "abismo" entre o futebol brasileiro e inglês.

Diferença nos valores mostra abismo entre os finalistas do Mundial de Clubes

Fluminense Manchester City €107,60mi Valor total de mercado €1,29bi €3,26 mi Média/valor de mercado €53,90mi 3 Convocados/seleções 21 2 Convocados/base 3

De acordo com números do Transfermarkt, o valor de mercado total do Fluminense é avaliado em 107,60 milhões de euros. Enquanto isso, a equipe de Pep Guardiola possui o impressionante valor de 1,29 bilhões de euros, sendo este um dos maiores investimentos do futebol mundial.

O jogador mais valioso do Fluminense consiste em André, volante que possui valor de mercado estimado em 25 milhões de euros e já está com a saída encaminhada para o futebol europeu na próxima janela de transferências.

Do outro lado, o artilheiro Erling Haaland é o nome mais valioso do elenco dos Citzens no momento. O norueguês de apenas 23 anos de idade já possui 180 milhões de euros de valor no "Mercado da Bola". Haaland foi fundamental na histórica campanha 2022/23 com as conquistas da FA Cup, Premier League e UEFA Champions League.

Manchester City é uma "seleção" dentro do futebol europeu

Outros curiosidades que chamam atenção consistem principalmente na quantidade de jogadores convocados à seleção principal. No atual elenco, três nomes do Fluminense foram chamados para a escalação do Brasil, enquanto o Manchester City cedeu 21 nomes à diversas seleções no mundo.

Por fim, a quantidade de estrangeiros no elenco dos Citzens também chama atenção com 17 nomes ao todo, enquanto o Fluminense possui apenas quatro estrangeiros. Porém, diferentemente do futebol brasileiro, não existe limite para a inscrição de estrangeiros em torneios da Inglaterra.

Contudo, mesmo com todas as diferenças apontadas neste levantamento, o torcedor do Fluminense segue com motivos para acreditar em uma vitória diante do Manchester City, graças à qualidade técnica de seus atacantes, aos desfalques de peso da equipe inglesa e à presença da torcida brasileira, que provavelmente fará mais barulho pois a maior parte dos torcedores dos Citzens consiste em turistas do público local.