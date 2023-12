Luis Phelipe assina com FCSB por cinco anos na Romênia

Com 22 anos, um brasileiro vem chamando atenção na Europa, mas não é nos grandes clubes que estamos acostumados a ver. Luis Phelipe é um atacante e vem se destacando na Romênia, mas precisamente no Politehnica Iasi. Com apenas 19 partidas, o jogador já participou de seis gols da equipe, sendo metade com assistências e outra parte balançando a rede dos adversários. Luis já atuou no exterior, em 2020 foi para Áustria defender as cores do Red Bull Salzburg e posteriormente para o Liefering. Dois anos depois o atleta retornou a ter essa experiência, mas dessa vez atuando na Suíça pelo Lugano. Luis comentou sobre voltar a atuar no futebol internacional e sobre o acerto com novo clube, líder do campeonato romeno.

“Foi muito bom voltar a ter sequência, a adaptação foi rápida, minha passagem pela Áustria e Suíça me ajudaram nessa situação. Sobre o Steaua Bucareste, estou muito motivado, em seis meses tudo mudou. Consegui me destacar e ir para o maior time do país, com os grandes jogadores de seleção. Estou muito motivado e ansioso para estreia”, afirmou.

Luis Phelipe também aproveitou para contar como foi a vivência fora do Brasil e de forma isso ajudou a crescer profissionalmente e como superar alguns problemas.

“As minhas experiências na Europa me ajudaram a evoluir, na Áustria com 18 anos tive umas dificuldades com a língua, comida e tudo mais, porém, foi bom, lá onde cheguei a ser convocado pra seleção e na Suíça , por mais que as coisas não andaram muito bem lá, eu consegui encarar bem também o desafio”, concluiu.