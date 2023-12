Lazio busca vitória para engrenar de vez na tabela da Lega Serie A

Para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano,, a Lazio vai em busca de recuperação nesta sexta-feira (22) e o desafio dessa vez será contra o Empoli, através da 17ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlo Castellani.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os Biancocelesti aparecem na 11ª colocação com 21 pontos somados, incluindo seis vitórias, três empates e sete derrotas.

No entanto, a Lazio também pode ganhar mais duas posições no Campeonato Italiano, em caso de vitória sobre o Empoli nesta sexta-feira.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Maurizio Sarri terá que torcer por tropeços de Torino e Monza, que enfrentam Udinese e Fiorentina na rodada.

Dessa forma, a Lazio também busca engrenar de vez na tabela do Campeonato Italiano, após dois jogos sem vitória, incluindo um empate e uma derrota.

Em contrapartida, o último triunfo dos laziales na Lega Serie A, foi justamente contra o Cagliari por 1 a 0, através da 14ª rodada e desde então os Biancocelesti nunca mais venceram no Scudetto.

Além disso, a Lazio também segue cada vez mais distante da zona de classificação para as principais competições européias (Champions, Europa League e Conference) a partir da próxima temporada.

Pelo Campeonato Italiano, o clube Biancocelesti possui um dos piores ataques do Scudetto, com 16 gols marcados e ficando somente atrás de Torino, Udinese, Empoli, Hellas Verona e Salernitana.

Lazio deve entrar em campo com força máxima para enfrentar o Empoli nesta sexta-feira

Para essa partida, o técnico Maurizio Sarri deverá escalar a Lazio com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta sexta-feira pelo Campeonato Italiano.

Diante do Empoli, os Biancocelesti apostam muito nos gols do atacante Ciro Immobile, que é o artilheiro do time na temporada com sete tentos anotados.

Por outro lado, a Lazio terá que lidar com apenas um desfalque e trata-se do meio-campista Manuel Lazzari, que cumpre suspensão automática nesta rodada, após ser expulso no último fim de semana, na derrota para a Inter de Milão por 2 a 0.