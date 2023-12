Fiorentina pode entrar de vez o G4 da Lega Serie A ainda nesta rodada

Em grande fase nesta atual temporada, a Fiorentina retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Monza nesta sexta-feira (22), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Brianteo.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Viola se mantém na sexta posição com 27 pontos somados, incluindo oito vitórias, três empates e cinco derrotas.

Dessa forma, a Fiorentina também pode entrar de vez no G4 do Campeonato Italiano, em caso de vitória sobre o Monza ainda nesta rodada.

No entanto, o time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano precisa torcer por tropeços de Bologna, Napoli, Atalanta e Roma, que só entram em campo apenas no fim de semana.

Diante do Monza, a Fiorentina não sabe o que é perder no Campeonato Italiano há três partidas, incluindo duas vitórias e apenas um empate.

Em contrapartida, o último revés da Viola foi justamente para o Milan por 1 a 0, através da 13ª rodada da Lega Serie A e desde então os Gigliati nunca mais foram derrotados no Scudetto.

Além do Campeonato Italiano, a Fiorentina também vai disputar o título da Supercopa da Itália, ao lado de Internazionale, Lazio e Napoli a partir do dia 18 de janeiro de 2024 na Arábia Saudita.

Fiorentina terá apenas três desfalques de peso para enfrentar o Monza nesta sexta-feira

Para essa partida, o técnico Vincenzo Italiano terá que lidar com os desfalques de Dodô, Gaetano Castrovilli e Nicolás González, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e ficam da lista de relacionados da comissão técnica nesta sexta-feira.

Além deles, a Viola também corre o risco de perder o volante Giacomo Bonaventura, que está pendurado com quatro cartões amarelos, caso que seja advertido contra o Monza, o meio-campista não enfrentará o Torino na próxima rodada do Campeonato Italiano.

Por outro lado, a Fiorentina aposta muito na boa fase do atacante Lucas Beltrán, que foi contratado pelos Gigliati na última janela de transferências do verão europeu, após se destacar por temporadas no River Plate.