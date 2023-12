Milan mira sequência positiva para se firmar no topo da Serie A

Após derrotar o Monza por 3 a 0 no último fim de semana pelo Campeonato Italiano, o Milan entra em campo novamente e o desafio dessa vez será contra a Salernitana nesta sexta-feira (21), através da 17ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Arechi.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os Rossoneros se mantém firmes na terceira colocação com 32 pontos somados, incluindo dez vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Milan também tenta esquecer eliminação na fase de grupos da Champions League para poder focar em outras competições nesta atual temporada, incluindo Campeonato Italiano, Europa League e Coppa Italia.

Diante da Salernitana, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli mira sua maior sequência de vitórias para se firmar de vez no topo da Lega Serie A.

Para conseguir esse objetivo, os Rossoneros terão que torcer por tropeços dos arquirrivais Internazionale e Juventus, seus principais concorrentes na luta pelo título do Scudetto nesta atual temporada.

Além disso, o Milan deseja terminar o ano de 2023 reduzindo tal desvantagem para se consolidar no pelotão de elite e também podendo sonhar com a liderança do Campeonato Italiano nos próximos jogos.

Atuando como visitante, os Rossoneros possuem a quarta melhor campanha fora de casa pela Lega Serie A, com quatro triunfos, duas igualdades e dois reveses em oito partidas disputadas.

Milan aposta nos gols de Giroud contra a Salernitana nesta sexta-feira

Para essa partida, o Milan aposta muito na boa fase do atacante Olivier Giroud, que é o artilheiro do time no Campeonato Italiano, com oito gols marcados e somente ficando atrás de Domenico Berardi do Sassuolo e Lautaro Martínez da Inter de Milão.

Além de Giroud, o técnico Stefano Pioli ainda conta com Rafael Leão e Christian Pulisic, que são as principais armas ofensivas dos Rossoneros nesta atual temporada.

Por outro lado, o Milan terá que lidar com algumas ausências, como nos casos de Noah Okafor, Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega, que seguem se recuperando de problemas físicos e ficam de fora da lista da comissão técnica nesta sexta-feira.