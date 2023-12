Manchester City goleia Fluminense e conquista título inédito do Mundial de Clubes

Em decisão aguardada do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (22) no King Abdullah Sports City, o Manchester City superou o Fluminense por 4 a 0 e conquistou o seu primeiro título da competição. Julian Álvarez (2), Nino e Phil Foden foram os autores dos gols.

Comportamento das equipes no primeiro tempo cumpriu as expectativas

Fernando Diniz manteve a mesma escalação titular que venceu o Al-Ahly na semifinal, enquanto Pep Guardiola optou pela entrada do argentino Julian Álvarez mudando o esquema com um falso nove, modificando a estrutura tática do Manchester City para a decisão.

A grande surpresa da final consistiu na abertura muito precoce do placar a favor dos ingleses. Com apenas 40 segundos, Marcelo falhou na inversão e Aké experimentou de fora da área acertando a trave. No rebote, Julian Álvarez desviou de peito no gol vazio e abriu o placar.

Mesmo com o gol sofrido precocemente, o Fluminense não abriu mão de suas características e subiu as linhas para tentar pressão nas saídas do City, mas Guardiola espelhou a estratégia e transformou o início do primeiro tempo em uma "trocação".

O Fluminense chegou perto do empate os 17' depois que Cano saiu na cara do gol aproveitando raro vacilo dos Citzens. O artilheiro foi derrubado por Ederson e o árbitro marcou pênalti, mas o impedimento semiautomático detectou irregularidade no lance.

A equipe de Fernando Diniz chegou a acumular 82% de posse de bola em um recorte de dez minutos durante a etapa inicial, mas a situação do tricolor carioca ficou mais complicada a partir dos 27'. Rodri dominou com espaço pela intermediária e encontrou Foden, que invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola desviou em Nino, que marcou gol contra.

Antes do intervalo, o Fluminense teve a sua grande chance de gol na bola parada. Aos 40' Marcelo cobrou escanteio na primeira trave e Arias surgiu de surpresa para testar firme no canto, obrigando uma enorme defesa de Ederson.

O Manchester City respondeu com Grealish dominando na entrada da área pela esquerda, cortando para o meio e soltando o chute firme, mas Fábio evitou o gol e manteve o Fluminense na decisão.

Diferença de intensidade define título inédito do Manchester City

Uma das questões mais debatidas antes da partida começou a dar sinais após o segundo gol dos ingleses, ficando mais claro na reta final do primeiro tempo: chamava atenção a diferença considerável de intensidade entre Manchester City e Fluminense.

A saída de Keno para a entrada de John Kennedy acabou prejudicando muito o meio-campo de Fernando Diniz. Logo aos 3', Foden recebeu dentro da área e cortou para o meio chutando bonito na grande defesa de Fábio. Walker testou firme e o goleiro segurou sem rebote.

Em nova jogada ensaiada aos 7', Foden surgiu atrás da barreira em cobrança de falta e finalizou com muito espaço livre, parando em nova defesa de Fábio. Na sequência, o Manchester City controlou a posse de bola e dominou todas as fases do campo, fazendo com que Diniz optasse por substituir veteranos por jovens talentos aos 15': Lima, Alexsander e Diogo Barbosa entraram nos lugares de Ganso, Felipe Melo e Marcelo.

Entretanto, o Manchester City seguiu trocando muitos passes rodando a bola para as duas laterais do campo até aproveitar a oportunidade e encaminhar de vez o título aos 27'. Samuel Xavier deixou a bola quicando e afastou mal para Álvarez aproveitar e invadir a área cruzando rasteiro onde Foden surgiu livre e marcou de carrinho.

O talento individual de John Kennedy apareceu apenas aos 33 minutos no que seria um golaço. A jovem estrela saiu do meio-campo e deixou três marcadores para trás até surgir na meia-lua e soltar uma pancada, mas Ederson fez boa leitura e desviou com a ponta dos dedos.

Antes do apito final, o Manchester City conseguiu transformar a vitória em goleada. Aos 43', Matheus Nunes avançou com muito espaço pela direita e levantou a cabeça para Álvarez cortar a marcação com tranquilidade e bater cruzado para deixar a sua marca novamente, fechando a decisão do Mundial de Clubes.