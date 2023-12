Pep Guardiola ultrapassa Carlo Ancelotti em nova marca histórica no Mundial de Clubes

O Manchester City confirmou nesta sexta-feira (22) a sua superioridade no futebol mundial com o título diante do Fluminense com goleada por 4 a 0. O resultado fez com que Pep Guardiola levantasse o seu quarto troféu do torneio da Fifa, alcançando mais um feito histórico.

Anteriormente, o atual técnico dos Citzens estava com três títulos do Mundial com Barcelona (2009/2011) e Bayern de Munique (2013), logo após a conquista da UEFA Champions League. Com o seu quarto título, Guardiola ultrapassou Carlo Ancelotti e se tornou o maior técnico campeão do mundial de Clubes.

Além disso, Guardiola repetiu o feito alcançado na final de 2011 ao igualar a maior goleada em finais do torneio da Fifa. Naquela ocasião, o Barcelona goleou o Santos por 4 a 0 e conquistou o título mundial com enorme facilidade em decisão disputada no Japão.

Rodri também ficou marcado positivamente na inédita conquista mundial dos Citzens

Outro nome que fica marcado nesta conquista é o de Rodri. O volante do Manchester City ganhou a bola de ouro da competição e foi eleito o melhor jogador do torneio, acompanhado de Kyle Walker e Jhon Arias no pódio.

Mesmo sem conquistar prêmios individuais de melhor em campo nos dois jogos, o espanhol foi decisivo para a organização do meio-campo de Guardiola mesmo com tantos desfalques. No entanto, o técnico agora fica preocupado com uma contusão sofrida no pé.

Após a disputa do Mundial de Clubes, o Manchester City volta a se preocupar com a disputa da Premier League. Na quarta-feira (27), às 17h15 pelo horário de Brasília, os Citzens terão pela frente o Everton. Enquanto isso, o Fluminense retorna ao Rio de Janeiro para iniciar as férias, pensando no início da preparação para o Campeonato Carioca.

Quando retornar á Inglaterra, o City ficará com um jogo a menos na tabela do campeonato local devido ao adiamento do enfrentamento contra o Brentford.