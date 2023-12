Julián Álvarez iguala feito de Cafu e Dida após Manchester City vencer Fluminense no Mundial

Como um raio e com muita história para contar, o argentino Julián Álvarez, do Manchester City, alcançou mais um grande feito no futebol mundial e acrescentou um troféu importante à sua prateleira nesta sexta-feira (22) ao vencer o Fluminense por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes da Fifa.

O atacante marcou dois dos gols da partida, um deles considerado o mais rápido da história da competição, aos 40 segundos, e é um dos poucos jogadores que já conquistaram títulos em todas as grandes competições mundiais.

O argentino venceu a Libertadores com o River Plate em 2018 e a Champions pelo Manchester City em 2022/2023. Além disso, na última Copa do Mundo de 2022, o atacante conquistou o título pela seleção argentina.

Vale lembrar que este é um feito que apenas Dida e Cafu haviam conquistado na carreira, ambos no ano de 2007. O que mais chama atenção é o fato de que Álvarez alcançou essa marca com apenas 23 anos, enquanto Cafu, por exemplo, conseguiu o feito aos 37 anos, e Dida aos 30.