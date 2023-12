Liverpool derrota Burnley e assume a liderança da Premier League

Nesta terça-feira (26), o Liverpool conseguiu um resultado importante na Premier League e a vítima dessa vez foi o desesperado Burnley pelo placar de 2 a 0, em confronto válido pela 19ª rodada, no Turf Moor.

Os gols da partida foram marcados por Darwin Núñez e Diogo Jota, que decretaram o triunfo dos Reds fora de casa.

Com o resultado, o Liverpool também assumiu a liderança da Premier League com 39 pontos somados e agora torce para um tropeço do Arsenal, que ainda enfrenta o West Ham nesta quinta-feira (28), no

Por outro lado, o Burnley segue afundado na vice-lanterna do Campeonato Inglês com 11 pontos e corre o risco de cair para último lugar na próxima rodada.

Dessa forma, o Liverpool também voltou a vencer na Premier League, após dois empates consecutivos contra Manchester United e Arsenal, respectivamente.

Em contrapartida, o Burnley chegou ao seu segundo revés consecutivo na competição nacional e liga o alerta contra o rebaixamento no segundo turno do Campeonato Inglês.

Darwin Núñez e Diogo Jota marcam os gols da vitória do Liverpool contra o Burnley

Atuando fora de casa, o Liverpool não se intimidou e inaugurou o marcador aos seis minutos da primeira etapa com Darwin Núñez, que recebeu passe na entrada da área e bateu de primeira para fazer 1 a 0.

Após o primeiro gol, os Reds passaram a organizar melhor a equipe, trabalhar a bola no meio-campo e controlar o resultado, aproveitando as falhas da zaga adversária para pressionar e subir a marcação.

Mesmo dominando o primeiro tempo, o Liverpool teve dificuldades para marcar o segundo gol, graças às boas defesas de Trafford, que evitou um placar maior antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, os Reds chegaram até a ampliar o marcador com Elliot aos nove minutos. Porém, o gol foi anulado pelo VAR, após impedimento de Salah na jogada.

No entanto, os Reds não se entregaram e voltaram a criar algumas chances com Núñez, Salah e Alexander-Arnold, que acabaram esbarrando nas boas defesas do goleiro Trafford, que estava numa noite inspirada.

Antes dos acréscimos, os visitantes ainda sacramentaram a vitória aos 45 minutos, com Diogo Jota, que recebeu passe açucarado de Luis Díaz e bateu cruzado para fazer 2 a 0 e dar minutos finais a partida.

Próximos compromissos

Para se manter no topo da Premier League, o Liverpool retorna a campo apenas no dia 1º de janeiro de 2024 e dessa vez para enfrentar o Newcastle, às 17h (horário de Brasília), no Anfield.

Do mesmo modo, o Burnley vai em busca de recuperação pelo Campeonato Inglês contra o Aston Villa fora de casa no próximo sábado (30), às 12h, no Villa Park