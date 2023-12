Manchester United reage e vence de virada contra o Aston Villa

Em um jogo muito movimentado no Old Trafford, na tarde desta terça-feira (26), o Manchester United venceu o Aston Villa de virada por 3 a 2, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os Villans conseguiram fazer dois gols em lances de bola parada, mas os Red Devils reagiram no segundo tempo e conseguiram a virada.

McGinn e Dendoncker fizeram os gols do Aston Villa, enquanto Garnacho, duas vezes, e Højlund fizeram os do United.

Jogadas ensaiadas fazem o Aston Villa sair na frente

Os primeiros minutos da partida foram equilibrados. Aos 10 minutos, o Aston Villa chegou com Bailey pelo lado direito, que entrou na área e cruzou rasteiro, mas Evans tirou o perigo. Com o passar dos minutos, os visitantes começaram a ter mais a bola.

Até que aos 21 minutos, em um lance de bola parada, John McGinn cobrou na área, a bola não desviou em ninguém e parou dentro do gol, abrindo o placar para os Villans. Aos 25 minutos, em um escanteio cobrado na segunda trave, Lenglet escorou de cabeça para a pequena área e Leander Dendoncker desviou de calcanhar para ampliar o placar.

Foto: Aston Villa/Divulgação

Manchester United busca reação

O Manchester United começou a atacar um pouco mais. Aos 30, Bruno Fernandes recebeu um ótimo lançamento de Eriksen, o meia ficou de frente para o gol, mas bateu mal. Pouco depois, Bruno Fernandes passou para Rashford e o atacante bateu fraco para defesa segura de Emiliano Martínez.

Aos 34, Bruno Fernandes recebeu lançamento na área, ajeitou para Rashford bater forte, e o goleiro Martinez espalmou a bola que tinha endereço. Aos 43 minutos, em um contra-ataque puxado por Bruno Fernandes, Rashford invadiu a área, mas acabou pegando mal na bola e mandou para fora.

Pressão dos mandantes

Logo aos dois minutos do segundo tempo, em um belo contra-ataque, Rashford tocou para Garnacho, que driblou o Martinez e diminuiu o marcador. No entanto, o gol foi anulado após revisão do VAR, marcando impedimento do camisa 17. Aos 11, Bruno Fernandes puxou para a direita e bateu forte para Emiliano Martínez encaixar.

O Mancheste United já vinha acertando nos contra-ataques, e aos 13 minutos, Diego Carlos saiu errado, Bruno Fernandes acionou o Rashford, que encontrou Garnacho, livre para diminuir, desta vez sem impedimento.

Garnacho deixa tudo igual

No minuto seguinte, Alex Moreno cruzou, Bailey bateu de primeira, mas Onana fez defesaça para evitar o terceiro do Aston Villa. Aos 17, Onana lançou no lado direito, Garnacho ganhou na frente de Lenglet e bateu cruzado para fora. E aos 25 minutos, Garnacho acionou Bruno Fernandes pelo lado direito, que cruzou rasteiro, a zaga do Aston Villa cortou mal e Garnacho, de frente para o gol, bateu de canhota para deixar tudo igual.

O gol do finalmente

No lance seguinte, os Villans responderam mais uma vez. O capitão McGinn recebeu de cara para o gol, chutou, mas Evans bloqueou com o pé. Aos 31 minutos, em uma jogada de escanteio, McGinn não conseguiu afastar e a bola sobrou para Rasmus Højlund chutar de canhota para virar para os Red Devils na partida. Agora na frente no marcador, o time comandado por Erik Ten Hag conseguiu se segurar até o apito final, saindo com a vitória por 3 a 2.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Manchester United pula para a 6ª posição , com 31 pontos, cinco atrás do Tottenham, primeiro time dentro do G4. O Aston Villa segue em 3º lugar com 39 pontos, e perdeu a oportunidade de colar no Liverpool, líder com 42.

O United volta a campo no sábado (30), para enfrentar o Nottingham Forest, fora de casa, no estádio City Ground. Já os Villans recebem o Burnley em casa, no Villa Park, também no sábado (30).