Chelsea marca no fim e vence o Crystal Palace no Stamford Bridge

Na tarde desta quarta-feira (27), o Chelsea venceu o Crystal Palace por 2 a 1, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. Mudryk deixou os Blues na frente, Olise empatou para os Eagles antes do intervalo. Mas no fim do segundo tempo, Mandueke marcou de pênalti para dar a vitória para o time comandado por Mauricio Pochettino.

Chelsea fatal nos contra-ataques

Com apenas quatro minutos de jogo, em uma bola parada, Eze tentou surpreender e bateu por fora da barreira, com perigo. Aos 8, Mudryk achou belo passe em profundidade para Ian Maatsen, o ponta chutou na saída do goleiro, mas o defensor conseguiu cortar antes da bola entrar. O Palace buscou bastante as jogadas pelo lado direito, sobretudo com Olise.

O Palace diminuiu o ritmo do jogo, e o Chelsea aproveitou muito bem isso. Aos 13 minutos, em um contra-ataque, Nkunku acionou o Malo Gusto pelo lado esquerdo, que cruzou rasteiro para Mudryk finalizar e deixar os Blues na frente. Aos 21, Nicolas Jackson deu lindo passe para Mudryk de frente para o gol, que bateu de cavadinha, mas o goleiro Dean Henderson saiu muito bem para evitar o segundo.

Brecha no lado direito funciona

Aos 25, em outro contra-ataque dos Blues. Jackson passou para Nkunku, que ia chutar, mas acabou sendo travado por Chris Richards na jogada. Aos 33 minutos, Malo Gusto recebeu pelo lado direito, tocou para Maatsen arriscar de fora da área, mas a bola desviou e foi para escanteio. Mas nos acréscimos, Jordan Ayew cruzou para Michael Olise dentro da área, que dominou no peito e encheu o pé para deixar tudo igual.

Foto: Crystal Palace/Divulgação

Segundo tempo mais morno

No segundo tempo, aos 7, Eze tentou novamente em uma falta, e a bola passou com muito perigo ao lado da baliza. Dois minutos depois, Mateta ganhou pela direita na intermediária, carregou até a área e bateu para defesa de Petrovic. A primeira chegada do Chelsea foi aos 14 minutos. Nkunku apareceu pela direita e cruzou fechado, mas Dean Henderson desviou a bola que chegaria no Jackson.

Os Blues estavam mal, mas tentaram ser mais ofensivos. Aos 28, Gallagher deixou Nico Jackson de cara para o gol, e o centroavante mandou para fora. Jackson até chegou a fazer um gol, mas foi anulado pelo VAR por impedimento.

Final mais elétrico com as equipes buscando a vitória

Aos 35, em um contra-ataque do Crystal Palace, Olise apareceu sozinho na direita, o ponta chutou uma vez, o rebote sobrou para ele, que tentou mais uma vez, e Petrovic mandou para escanteio. Aos 37, Thiago Silva deu lançamento para Broja, que bateu de canhota na rede pelo lado de fora.

Até que aos 42 minutos, o árbitro marcou pênalti para os mandantes, após revisão do VAR. Mandueke foi para a bola e bateu com muita categoria para botar o Chelsea na frente do marcador. Os Eagles até tentaram empatar nos acréscimos com Olise batendo de canhota da entrada da área, mas Petrovic foi seguro para encaixar a bola e assegurar a vitória dos Blues.

Foto: Chelsea/Divulgação

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Chelsea passa para a 10ª posição, com 25 pontos. Enquanto isso, o Crystal Palace fica em 16º lugar, e ainda não se distanciou da briga contra o rebaixamento.

A próxima partida do Chelsea será contra o Luton, no próximo sábado (30), fora de casa. Já o Crystal Palace vai enfrentar o Brentford, em casa, também no sábado (30).