Com direito a virada, Manchester City vence Everton pela Premier League

Com direito a virada, o Manchester City venceu o Everton por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela 19ª rodada da Premier League, no estádio Goodison Park. Foden, Álvarez e Bernardo Silva anotaram para os Sky Blues. Harrison abriu para os Toffees.

Toffees saem com vantagem

O jogo começou agitado no Goodison Park, os comandados de Guardiola foram dominando a posse de bola e levando perigo. Logo aos três, os Sky Blues entraram na grande área pela esquerda e a bola chegou em Julian Álvarez que, quase dentro da pequena área, chutou para o gol, mas o goleiro Pickford evitou o gol. Na sequência, Walker arriscou direto da intermediária, porém a bola desviou na marcação no meio do caminho e saiu pela linha de fundo. Aos 13, o City seguia como fome de fazer jus ao título do Mundiaal, e em rápida transição ofensiva, Matheus Nunes recebeu enfiada de bola livre na área. Ele chutou para a defesa do goleiro do Everton. No rebote, Álvarez soltou uma bomba por baixo, mas novamente Pickford apareceu para evitar o gol adversário.

Os Sky Blues seguiram dominando a partida, porém, sem conseguir transformar isso em novas chances de abrir o placar, parando na boa marcação dos Toffees, ou melhor, do goleiro Pickford. Aos 28, a equipe de Guardiola falhou na saída de bola e, com mais erros na defesa, deixou facinho para McNeil levar a bola dentro da área e, praticamente na linha de fundo, cruzar rasteiro, a bola encontrou Harrison, que embrulhou de presente para o fundo das redes, abrindo vantagem para o Everton.

Após sofrer o gol, os Sky Blues não conseguiram criar mais nada, mas ainda deu tempo de levar outro susto dos Toffees, numa sobra de escanteio, a bola sobrou boa para Harrison dentro da área, que chutou bonito, obrigando Ederson a se desdobrar para fazer a defesa e mandar para escanteio. Sem mais mudanças, a partida foi para o intervalo com o Everton vencendo parcialmente por 1 a 0.

Vira, vira e é Sky Blues

A partida recomeçou com Manchester City totalmente focado e determinado a fazer jus ao título do Mundial. Aos 7, em cobrança de escanteio curto, os Sky Blues mandaram a bola de um lado para o outro fora da área, e a preciosa finalmente chegou nos pés de Foden, que mandou no veneno por baixo, no cantinho, de rasteira, sem chances para o goleiro dos Toffees, deixando tudo igual no marcador. E bom, foi só o começo, já que nos minutos pode-se ouvir um "olé" do torcedor do City.

Aos 18, o Everton cometeu um pênalti após o goleiro travar uma finalização com o braço. Na cobrança, Julian Álvarez se dispôs a cobrar e foi intimidado por Pikford. Apesar disso, o argentino bateu forte no meio, que ainda passou raspando no goleiro, mas morrendo no fundo das redes, ampliando para os Sky Blues.

Atrás no marcador e na tabela, os Toffees não desistiram e ainda levaram perigo com Harrison cruzando por baixo no lado direito. A bola chegou rápida para Calvert-Lewin, que só teve tempo de bater na bola, que passou raspando a trave esquerda antes de ir para fora. No fim, aos 40, a equipe de Guardiola, pressionou e aproveitou saída errada do próprio goleiro Pickford que entregou nos pés de Bernardo Silv que chutou de cobertura para fazer um golaço, fechando à conta, por 3 a 1.

Mas, e como fica?

Com um jogo a menos, o Manchester City chega a 37 pontos e entra provisoriamente no G-4. Na parte de baixo da classificação, o Everton segue no 17º lugar, com 16 pontos.

Próximos Jogos

As equipes ainda entram em campo mais uma vez antes da virada do ano. No próximo sábado (30), o Manchester City recebe o Sheffield United. Enquanto o Everton visita o Wolverhampton. A bola rola às 12h (de Brasília) para as duas partidas.