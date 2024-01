Cristiano Ronaldo marca e fecha o ano em primeiro lugar como artilheiro do mundo

Em jogo válido pelo Campeonato Saudita, neste sábado (19), o Al-Nassr venceu fora de casa por 4 a 1 o Al-Taawoun. Cristiano Ronaldo marcou o último gol para concretizar a vitória e a goleada. Dessa forma, o atacante terminou o ano como o maior artilheiro do futebol mundial.

O camisa 7 marcou 54 gols em 59 partidas disputadas em 2023, por clube e seleção portuguesa. Dois gols a mais que Mbappé e Harry Kane, que seguem disputando a artilharia, porém seguem empatados com 52 gols.

Maior artilheiro mundial

Cristiano Ronaldo é artilheiro isolado da atual Liga Saudita, com 20 gols marcados, e também é o maior garçom, com nove assistências. O Al-Nassr, treinado por Luis Castro, é vice-líder com 46 pontos, sete a menos que o time comandado por Jorge Jesus.

Tabela artilharia mundial

1) Cristiano Ronaldo: 54 gols em 59 jogos (Portugal e Al-Nassr)

2) Mbappé: 52 gols em 53 jogos (França e PSG) Kane: 52 gols em 57 jogos (Inglaterra, Tottenham e Bayern)

4) Haaland: 50 gols em 60 jogos (Noruega e Manchester City)

5) Denis Bouanga: 40 gols e 53 jogos (Gabão e LAFC)

Cano: 40 gols em 61 jogos (Fluminense) Lukaku: 40 gols em 61 jogos (Bélgica, Roma e Inter)

8) Nemanja Bilbija: 39 gols em 55 jogos (Bósnia e Srinjski Mostar-BOS)

Santiago Giménez: 39 gols em 64 jogos (México e Feyenoord)

10) Barnabás Varga: 38 gols e 45 jogos (Hungria, Paksi e Ferencváros)

Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Resumo do jogo

Diante do Al-Tawoon, o Al-Nassr saiu atrás do placar, mas buscou a virada ainda no primeiro tempo, com Brozovic e Laporte. Otávio ampliou na etapa final, e Cristiano Ronaldo marcou nos acréscimos para decretar o placar.

Polêmica

Mais uma vez, o atacante do Al-Nassr usou a ironia com emojis, assim como havia feito para repercutir a Bola de Ouro. Desta vez, foi em uma publicação do veículo português "A Bola". Alguns internautas também não concordaram com a ausência do camisa 7.