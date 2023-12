Chelsea resiste pressão do Luton Town e assegura vitória fora de casa na Premier League

Na abertura da 20ª rodada da Premier League neste sábado (30), o Chelsea superou o Luton Town por 3 a 2 em duelo realizado no Kenilworth Road. Os gols dos Blues foram marcados por Palmer (2) e Madueke, enquanto Barkley e Adebayo descontaram para os mandantes.

Chelsea dominante no primeiro tempo

A partida começou com uma das melhores oportunidades de gol logo aos 4 minutos. Gallagher teve grande oportunidade para abrir o placar, mas chutou em cima do goleiro Kaminski e desperdiçou.

O Chelsea esteve melhor no início e transformou isso em vantagem a partir dos 11'. Jackson recebeu bom lançamento pela esquerda e chutou para boa defesa de Kaminski. No rebote, a zaga afastou mal e Cole Palmer acertou uma bela finalização para marcar o primeiro.

Na sequência do primeiro tempo, o Luton Town conseguiu se recuperar com mais posse de bola e ocupação no campo ofensivo, mas justamente quando os mandantes eram melhores, os Blues encontraram o segundo gol.

Em bela jogada coletiva, Palmer encontrou Madueke dentro da grande área e o talento individual do inglês correspondeu com um drible e chute forte, no alto, sem chances de defesa para o goleiro adversário.

Luton Town ficou perto de um empate épico

A etapa complementar não foi muito movimentada na maior parte do tempo com um Chelsea bem comportado defensivamente e um Luton Town incapaz de causar problemas no terço final do campo.

Aos 30', tudo indicava que o jogo estava resolvido quando os comandados de Mauricio Pochettino acharam o terceiro gol. Nicolas Jackson fez ótima jogada e tocou para Cole Palmer receber em profundidade. O meia surgiu na grande área, driblou Kaminski na saída e deixou o placar em 3 a 0.

Contudo, o Chelsea relaxou demais após a grande vantagem e o Luton Town aproveitou para reagir. Três minutos depois, Doughty foi acionado pela esquerda e cruzou na área para Adebayo se desmarcar e testar firme, com o gol sendo anulado por impedimento em seguida.

O Luton Town seguiu em cima e enfim descontou aos 35', em nova jogada de bola parada. Doughty cobrou escanteio e Barkley marcou de cabeça. Logo na sequência, Doughty testou firme após ótimo cruzamento e Petrovic deu rebote, com Adebayo sendo rápido para deixar o jogo em 3 a 2.

Na reta final, os mandantes se aproximaram do empate, mas Thiago Silva teve intervenções decisivas para evitar uma derrota que ficaria marcada na temporada do Chelsea.

Tabela

Com a vitória, o Chelsea alcançou os 28 pontos na tabela da Premier League, mas seguiu na 10ª posição e não poderá mais ser ultrapassada. Enquanto isso, o Luton Town abre a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos conquistados.

Sequência

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da terceira fase da Copa da Inglaterra. O Chelsea recebe o Preston, no Stamford Bridge, enquanto o Luton enfrenta o Bolton Wanderers.