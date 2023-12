Palmer brilha no último jogo do ano e Chelsea vence segunda seguida

Foi mais sofrido do que se imaginava, mas o Chelsea terminou o ano com vitória. No Kenilworth Road , os Blues venceram o Luton Town por 3 a 2 e conseguem a segundo triunfo consecutivo na Premier League.

Mesmo com o resultado, a equipe londrina permanece no meio da tabela, com 28 pontos. Enquanto o Town se mantém na zona de rebaixamento e 15 somados. Cole Palmer continua decidindo, marcando dois gols e Madueke cravou o segundo. Barkley e Adebayo marcaram, mas não foi o suficiente para o time mandante.

Palmer marca e Madueke aumenta a contagem

O Chelsea começou a partida mais incisivo e logo conquistou a abertura do marcador. EM uma mal saída de bola do Luton, a bola acabou sobrando para o artilheiro dos Blues, Cole Palmer, que mandou de primeira no fundo da rede: 1 a 0.

No segundo tento da partida , Cole Palmer trocou os papéis. Dessa vez em um passe preciso para o Madueke. O jovem inglês balançou na frente da marcação e ampliou o placar.

Cole decide, Luton tenta reverter , mas os Blues suportam a pressão

Apesar do momento devagar das duas equipes na segunda etapa , o Chelsea resolveu praticamente matar o jogo . Em rápido ataque, Jackson entregou pro Palmer que fintou o goleiro e a marcação e só não entrou na rede porque teve humildade: 3 a 0.

Mesmo com a grande desvantagem, o Luton não se escondeu e arriscou sonhar no jogo. Começando com o Adebayo diminuindo o placar , mas o VAR assinalou impedimento. Alguns minutos depois a saga do atacante seguia , mas parou na trave . Então a lei do ex entra em ação. Em escanteio na direita, Barkley subiu mais que toda a defesa e cabeceou firme: 2 a 1.

E o Luton ainda conseguiu diminuir ainda mais a vantagem londrina, dando um pouco de emoção. Em bola alçada na área, Townsend cabeceou, Petrovic fez um milagre , mas finalmente Adebayo marcou o seu gol. No entanto não adiantou nada e os Blues se seguraram e ficaram com o resultado positivo.