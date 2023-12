Ex-América-MG, zagueiro Gustavo Marques fez estreia pela equipe principal do Benfica

A noite da última sexta-feira (29) foi muito especial para o zagueiro Gustavo Marques. O defensor brasileiro fez o seu primeiro jogo pela equipe principal do Benfica, no duelo contra o Famalicão, válido pela 15ª rodada do Campeonato Português, que foi vencido pelo Encarnados por 3 a 0. Gustavo entrou na reta final da segunda etapa e foi seguro nos lances em que participou.

Gustavo Marques está emprestado ao Benfica pelo América Mineiro. O zagueiro tem 22 anos e chegou às Águias no início da atual temporada europeia. O empréstimo vai até junho de 2024. Gustavo é cria das categorias de base do Coelho e teve uma passagem pelo Luverdense em 2020.

Gustavo é titular da equipe B do Benfica e já começa passos na equipe principal

Gustavo chegou ao América em 2018 para atuar na equipe sub-17. Em 2022, o jovem jogador chegou a atuar pela equipe principal do América, quando disputou 9 jogos e marcou 1 gol. Na temporada 2022/2023, o brasileiro foi emprestado ao Torreense e, pelo clube, ele disputou 30 jogos, marcou 3 gols e deu duas assistências. O Torreense queria adquirir Gustavo, mas o América preferiu não o negociar.

As boas atuações pelo Torreense chamaram a atenção do Benfica, que fez proposta de empréstimo e adquiriu o jovem defensor. Na atual temporada, Gustavo tem atuado pela equipe B do Benfica, onde é titular absoluto e já disputou 15 jogos.