Salah comanda show do Liverpool contra o Newcastle e segue líder da Premier League

Mais uma noite de gala do LIverpool e claro, de Salah. Dessa vez os Reds não tomaram conhecimento do Newscastle e enfiaram 4 a 2 , no Anfield Road. Com o placar concretizado, o time da terra dos Beatles se mantém no topo da tabela da Premier League com 45 pontos. No outro lado, os Magpies vivem uma fase ruim e caem para a 9º posição.

Como já foi falado o jogo foi todo dele, o destaque dos Reds carimbou a rede duas vezes e, Curtis Jones e Gakpo completaram o marcador. Isak e Botmam diminuíram para os visitantes.

Salah desperdiça penalidade e primeiro tempo fica no zero

A pressão vermelha era evidente na partida e na primeira conclusão com perigo, conseguiram colocar a bola na rede, mas o impedimento salvou a casa do time do norte inglês. Em passe na frente, Salah achou Darwin Nunez que tocou na saída do goleiro., mas o árbitro assinalou a infração.

O Liverpool teve a segunda oportunidade de marcar, dessa vez clara. Luis Diaz saiu sozinho de frente pro Dubravka e o zagueiro Botman, de carrinho, derrubou o atacante. Salah foi pra cobrança da penalidade, o goleiro defendeu e na sobra, Diaz isolou, perdendo assim a chance de tirar o zero.

Os Reds ainda continuavam em cima do Newcastle nos minutos finais, mas pecava na falta de pontaria de Darwin Nunez, que perdeu duas oportunidades seguidas. Portanto terminando tudo zerado antes do intervalo.

Salah dá volta por cima e brilha na segunda etapa

O ritmo da ultimo tempo do jogo seguia o mesmo, com o Liverpool partindo pra frente desde os primeiros minutos. No entanto, diferentemente, dessa vez Salah foi fatal. Em inversão de jogada de Luis Diaz da esquerda pra direita, o colombiano achou Darwin Nunez, que entregou com capricho para o craque egípcio marcar mais um gol na carreira vitoriosa: 1 a 0.

Nos lances seguintes, um intenso sufoco dos donos da casa e uma sequência de gols perdidos, mas vale aquele ditado, a bola pune e os Magpies, que não tinha ocasionado perigo , foi lá e fez. Em contra-ataque rápido, Gordon tirou dois marcadores na esquerda, deu assistência para o Isak, tocar na saída de Alisson e deixar tudo igual.

Insaciável, o Liverpool seguia no campo de ataque e logo o terceiro era questão de tempo. Salah tabelou com Diego Jota e tocou pro Curtis Jones empurrar: 3 a 2. No lance seguinte mais um susto para o líder do campeonato. Em escanteio cobrado, Gordon foi no terceiro andar e marcou o segundo do Newcastle.

No entanto a noite era dele e brilhou mais uma vez a estrela de Salah. Diego Jota foi lançado livre e o goleiro não teve outra opção a não ser derrubar o português. O egípcio teve a oportunidade de se redimir do pênalti perdido e dessa vez não perdoou, só deslocou o goleiro e fechou o caixão.