Após 2023 com 50 jogos e evolução em Portugal, goleiro Simão projeta 2024 e não descarta retorno ao futebol brasileiro

Com 30 anos, o goleiro Simão viveu em 2023 o ano em que mais atuou na carreira. No total, foram 50 partidas somando as passagens pelo ABC e pelo AFS Vila das Aves.

Em virtude do bom número de jogos no ano, Simão enalteceu o seu 2023.

“Primeiro valorizar que foi um ano sem lesões. Nas equipes em que defendi só fiquei de fora por suspensão. Comecei a temporada no ABC, onde fomos semifinalistas da Copa do Nordeste, finalistas do Campeonato Potiguar e chegamos a terceira fase da Copa do Brasil, inclusive, eliminando o Vasco em pleno São Januário. No segundo semestre tive a proposta de retornar ao futebol português, que era um objetivo meu de carreira. Afinal, aqui tem sido um dos lugares em que os goleiros mais tem evoluído, principalmente na construção de jogadas com os pés, que é algo fundamental para um goleiro moderno. Sem dúvida, fechei 2023 melhorando o meu nível de jogo”, declarou Simão, que teve uma passagem em Portugal entre os anos de 2019 e 2021 pelo Paços Ferreira.

Líder da segunda divisão portuguesa, Simão não descarta retorno ao Brasil

No momento, o AFS Aves lidera a segunda divisão do Campeonato Português. Apesar da grande fase da equipe, Simão não descarta um retorno ao futebol brasileiro na abertura da próxima janela de transferências.

“Estou contente com o momento da equipe. Estamos muito bem colocados por uma vaga na primeira divisão de Portugal. Tenho contrato com o AFS Aves, mas, logicamente, não descarto um retorno ao Brasil, caso apareça um projeto consistente”, admitiu o goleiro.

Para o ano de 2024, Simão espera ter ainda mais jogos e números positivos. Na largada da última Série B, por exemplo, ele liderou o ranking de defesas difíceis por jogo com média de 3,6 intervenções em partidas do ABC.

“Quero um 2024 com ainda mais jogos e mais êxitos. Meu objetivo é demonstrar tudo que evoluí no meu jogo neste retorno ao futebol português. Tenho mais de 200 partidas como profissional e vivo um ótimo momento físico, técnico e psicológico para aumentar esse número de jogos”, finalizou.