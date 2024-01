Goleiro Tony abre 2024 com vitória importante na Arábia Saudita

Enquanto alguns atletas seguem curtindo férias no Brasil, o goleiro Tony já entrou em campo em 2024. O arqueiro atuou os 90 minutos da vitória do Al-Jandal por 2 a 0 sobre o Al-Bukayriyah, em partida válida pela segunda divisão do campeonato saudita.

“A virada do ano foi por aqui e sem muitas festas. Entramos em campo no terceiro dia do ano e graças a Deus conquistamos uma excelente vitória. Agora é dar prosseguimento no trabalho e encaixar uma sequência positiva de vitórias para encostarmos de vez na parte de cima da tabela”, revelou o jogador.

Com 24 pontos, após 16 rodadas disputadas, o Al-Jandal está a apenas seis pontos do terceiro colocado, último clube que conquista o acesso à primeira divisão.

“O campeonato está muito equilibrado. Uma sequência positiva ou negativa pode mudar tudo. Temos que continuar somando pontos para chegarmos na reta final da competição em condições de lutar por esse acesso”, finalizou o brasileiro.